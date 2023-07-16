«Нью-Джерси» подписал однолетний контракт с форвардом Тирни

«Нью-Джерси» подписал контракт с форвардом Крисом Тирни, сообщает пресс-служба «Девилз».

Соглашение рассчитано на один год и является двусторонним. Зарплата 29-летнего канадца в НХЛ составит 775 тысяч долларов, в АХЛ — 400 тысяч.

В прошлом сезоне Тирни выступал в составе «Флориды» и «Монреаля» — на его счету 10 (3+7) очков в 36 матчах «регулярки» НХЛ.