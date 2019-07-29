"Нью-Джерси" подписал контракт с Гусевым. Два года и 9 миллионов

"Нью-Джерси" на своем официальном сайте сразу после обмена Никиты Гусева из "Вегаса" объявил о заключении контракта с россиянином. Напомним, что он находился в статусе ограниченно свободного агента, за форварда "Джерси" отдали два выбора на драфте: в третьем раунде 2020 года и выбор во втором раунде в 2021 году.

Гусев подписал с клубом двухлетний контракт на 9 миллионов долларов. В первый год он заработает 5 миллионов, а за сезон-2020/21 – 4 миллиона долларов.

В минувшем сезоне он не сыграл за "Вегас" ни одного матча. Россиянин присоединился к команде во время розыгрыша Кубка Стэнли.