"Нью-Джерси" подписал контракт с Батчером

"Нью-Джерси" заключил новый контракт с защитником Уиллом Батчером, который находился в статусе ограниченно свободного агента. Стороны избежали арбитражных слушаний и подписали соглашение на три сезона. Ежегодный оклад 24-летнего американца составит 3,73 миллиона долларов, сообщает в Twitter инсайдер Эллиотт Фридман.

В прошлом сезоне Батчер провел в регулярном чемпионате НХЛ 78 матчей и набрал 30 (4+26) очков. Также в составе сборной США он выступал на чемпионате мира и в 10 встречах отметился голом и двумя результативными передачами.