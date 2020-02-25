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«Нью-Джерси» подарит Овечкину сетку, в которую он забросил 700-ю шайбу в НХЛ

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«Нью-Джерси» подарит капитану «Вашингтона» Александру Овечкину сетку ворот, в которую россиянин забросил свою 700-ю шайбу в НХЛ.

Овечкин стал восьмым хоккеистом в истории лиги, достигшим этой отметки, и вторым европейцем после чеха Яромира Ягра (766). Лидирует Уэйн Гретцки (894).

«Получил шайбу, получил клюшку, теперь получит сетку. Огромное спасибо, «Дэвилз!» — прокомментировал подарок «Вашингтон» в Twitter.

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