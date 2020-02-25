«Нью-Джерси» подарит Овечкину сетку, в которую он забросил 700-ю шайбу в НХЛ
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«Нью-Джерси» подарит капитану «Вашингтона» Александру Овечкину сетку ворот, в которую россиянин забросил свою 700-ю шайбу в НХЛ.
Овечкин стал восьмым хоккеистом в истории лиги, достигшим этой отметки, и вторым европейцем после чеха Яромира Ягра (766). Лидирует Уэйн Гретцки (894).
«Получил шайбу, получил клюшку, теперь получит сетку. Огромное спасибо, «Дэвилз!» — прокомментировал подарок «Вашингтон» в Twitter.
Got the puck, got the stick and now the net.— Washington Capitals (@Capitals) February 24, 2020
Many thanks to the @NJDevils Organization#700vi https://t.co/yMk7nkqnEy
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