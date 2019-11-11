«Нью-Джерси» победил «Ванкувер», Гусев сыграл меньше 10 минут

«Ванкувер» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ проиграл «Нью-Джерси» — 1:2. Первой звездой встречи стал форвард «дьяволов» Уэйн Симмондс, открывший счет. В активе российского нападающего Никиты Гусева 2 броска в створ за 9.16 на льду (0.50 — в большинстве).

«Нью-Джерси» с 14 очками занимает 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Ванкувере» (21) — седьмой на Западе.

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