НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

«Нью-Джерси» победил «Ванкувер», Гусев сыграл меньше 10 минут

02:33
Теги:

«Ванкувер» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ проиграл «Нью-Джерси» — 1:2. Первой звездой встречи стал форвард «дьяволов» Уэйн Симмондс, открывший счет. В активе российского нападающего Никиты Гусева 2 броска в створ за 9.16 на льду (0.50 — в большинстве).

«Нью-Джерси» с 14 очками занимает 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Ванкувере» (21) — седьмой на Западе.

НХЛ: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирные таблицы конференций, обзоры матчей

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир