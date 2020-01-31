«Нью-Джерси» по буллитам проиграл «Нэшвиллу», Гусев набрал 2 очка
«Нэшвилл» переиграл «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ (6:5). Победный буллит забросил Мэтт Дюшен.
Российский нападающий «Дэвилз» Никита Гусев отметился голом и голевой передачей.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Нью-Джерси» — «Нэшвилл» — 5:6 Б (1:2, 3:1, 1:2, 0:0, 0:1)
Голы: Экхольм — 6 (Тинорди, Дюшен), 0:42 — 0:1. Заха — 4 (мен., Хишир, Ватанен), 4:54 — 1:1. Форсберг — 17 (Террис, Арвидссон), 8:17 — 1:2. Заха — 5 (бол., Гусев), 28:44 — 2:2. Гусев — 9 (бол., Заха, Сиверсон), 30:26 — 3:2. Бонино — 15 (Смит, Гримальди), 32:48 — 3:3. Братт — 9 (Палмиери, Батчер), 37:24 — 4:3. Дюшен — 11 (Йоси, Джохансен), 40:33 — 4:4. Хейден — 2 (Руни), 46:37 — 5:4. Форсберг — 18 (бол., Йоси, Террис), 49:57 — 5:5.
Победный буллит: Дюшен.
Вратари: Блэквуд — Ринне.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 32 (8+14+7+3) — 30 (8+6+9+7).
Наши: Гусев (18.56/2/-3) — Тренин (8.38/1/-2).
31 января. Нью-Джерси. Prudential Center.