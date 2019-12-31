«Нью-Джерси» по буллитам победил «Бостон», Гусев отдал передачу
31 декабря 2019, 23:44
«Нью-Джерси» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ по буллитам победил «Бостон» (3:2 Б). Форвард «Дьяволов» Никита Гусев отметился результативной передачей.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Нью-Джерси» — «Бостон» — 3:2 Б (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 1:0)
Голы: Маршан — 20 (бол., Пастрняк, Гржельчик), 2:03 — 0:1. Нордстрем — 4 (Керали, Карло), 24:27 — 0:2. Коулман — 12 (Гусев, Ватанен), 28:58 — 1:2. Братт — 8 (Суббан, Хишир), 53:11 — 2:2.
Победный буллит: Сиверсон.
Вратари: Блэквуд — Галак.
Штраф: 6 — 8.
Броски: 44 (10+12+19+3) — 30 (14+9+5+2).
Наши: Гусев (17.58/4/+2) — -.
31 декабря. Нью-Джерси. Prudential Center.
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