«Нью-Джерси» — «Питтсбург»: видеообзор матча НХЛ

«Нью Джерси» дома нанес поражение «Питтсбургу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0.

Авторами голов хозяев стали Стефан Ноесен, Нико Хишер и Тимо Майер.

«Нью-Джерси» лидирует в Восточной конференции с 47 очками, «Питтсбург» с 35 очками расположился на 9-й строчке.