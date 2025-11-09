«Нью-Джерси» — «Питтсбург»: видеообзор матча НХЛ

«Нью-Джерси» дома обыграл «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1 Б.

«Нью-Джерси» набрал 22 очка за 15 матчей и возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции НХЛ. «Питтсбург» (21 очко в 16 играх) идет третьим.