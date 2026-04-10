«Нью-Джерси» — «Питтсбург»: видеообзор матча
«Питтсбург» на выезде обыграл «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.
Российские нападающие «Пингвинз» Евгений Малкин и Егор Чинахов забили по голу. Также на счету Чинахова две результативные передачи, у Малкина — одна.
«Питтсбург» гарантировал себе место в плей-офф НХЛ. Команда занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции с 98 очками после 79 игр.
«Нью-Джерси» набрал 83 очка в 79 матчах и находится на 13-й строчке «Востока».
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|15
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|11
|7
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|14
|4
|Вашингтон
|10
|6
|4
|12
|5
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|10
|5
|5
|12
|6
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|12
|8
|4
|16
|2
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|12
|7
|5
|16
|3
|Даллас
|10
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|13
|4
|Колорадо
|11
|6
|5
|13
|5
|Виннипег
|10
|4
|6
|11
|6
|Сент-Луис
|11
|5
|6
|11
|7
|Нэшвилл
|10
|3
|7
|10
|8
|Чикаго
|10
|3
|7
|6
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|11
|8
|3
|17
|2
|Вегас
|13
|8
|5
|17
|3
|Сиэтл
|12
|7
|5
|15
|4
|Сан-Хосе
|12
|6
|6
|13
|5
|Анахайм
|11
|5
|6
|10
|6
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|10
|4
|6
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|Лос-Анджелес
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|25.10
|02:00
|Сент-Луис – Каролина
|0 : 4
|25.10
|02:00
|Эдмонтон – Торонто
|2 : 7
|25.10
|02:00
|Питтсбург – Нэшвилл
|3 : 2 ОТ
|25.10
|02:00
|Коламбус – Вегас
|2 : 1 ОТ
|25.10
|02:00
|Бостон – Сан-Хосе
|6 : 4
|25.10
|02:00
|Вашингтон – Баффало
|4 : 3 ОТ
|25.10
|02:00
|Оттава – Рейнджерс
|7 : 4
|25.10
|03:00
|Юта – Тампа-Бэй
|5 : 4 ОТ
|25.10
|05:00
|Сиэтл – Миннесота
|1 : 5
|25.10
|05:00
|Калгари – Детройт
|4 : 1
|25.10
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|Чикаго – Флорида
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