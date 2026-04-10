«Нью-Джерси» — «Питтсбург»: видеообзор матча

«Питтсбург» на выезде обыграл «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

Российские нападающие «Пингвинз» Евгений Малкин и Егор Чинахов забили по голу. Также на счету Чинахова две результативные передачи, у Малкина — одна.

«Питтсбург» гарантировал себе место в плей-офф НХЛ. Команда занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции с 98 очками после 79 игр.

«Нью-Джерси» набрал 83 очка в 79 матчах и находится на 13-й строчке «Востока».

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