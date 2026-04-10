«Питтсбург» нанес гостевое поражение «Нью-Джерси», у Чинахова три очка, у Малкина — два

«Питтсбург» победил «Нью-Джерси» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

У хозяев заброшенными шайбами отметились Пол Коттер и Джек Хьюз.

У гостей отличились Брайан Раст, Томас Новак, Эрик Карлссон и российские нападающие Евгений Малкин и Егор Чинахов. Также на счету Чинахова две результативные передачи, у Малкина — одна.

В сезоне-2025/26 25-летний Чинахов в 70 матчах набрал 42 (21+21) очка. У 39-летнего Малкина в 55 матчах 61 (19+42) очко.

«Питтсбург» после этой победы гарантировал себе место в плей-офф НХЛ. Он занимает пятую строчку в таблице Восточной конференции (98 очков после 79 игр).

«Нью-Джерси» (83 очка после 79 встреч) идет на 13-м месте.

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