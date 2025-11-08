Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты НХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
НХЛ

8 ноября, 23:15

«Нью-Джерси» обыграл «Питтсбург» по буллитам, Грицюк отметился голом

Алина Савинова

«Нью-Джерси» в серии буллитов победил «Питтсбург» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1.

В основное время на гол нападающего «Дэвилз» Арсения Грицюка заброшенной шайбой ответил защитник «Пингвинз» Райан Грейвс. Для 24-летнего Грицюка этот гол стал третьим в нынешнем сезоне, также на счету россиянина четыре результативные передачи в 15 играх.

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин не отметился результативными действиями в этой игре.

«Нью-Джерси» набрал 22 очка за 15 матчей и возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции НХЛ. «Питтсбург» (21 очко в 16 играх) вышел на второе место.

В следующем матче «Питтсбург» 9 ноября примет «Лос-Анджелес», а «Нью-Джерси» 11 ноября дома сыграет против «Айлендерс».

НХЛ. Регулярный чемпионат
8 ноября, 20:30. Prudential Center (Нью-Джерси)
Нью-Джерси
Питтсбург

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Арсений Грицюк
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Джерси Дэвилз
ХК Питтсбург Пингвинз
Читайте также
В Японии прокомментировали вероятность введения новых санкций против РФ
Сообщения о найденных подозрительных купюрах в Москве не подтвердились
Стал лысым на удачу, отказал в скидке по новому контракту и может не договориться с «Рейнджерс». Что происходит с Артемием Панариным
Путин призвал создавать собственные технологические платформы
На Украине возмущены переходом легкоатлетки Гордиюк под флаг России
Блогер Катрич рассказала о сравнении с Холанном
Популярное видео
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Werewolf

    Если бы не Шиловс? Вспоминается спасение его во втором периоде. А дальше? Отстоял хорошо. Не спорю. Но какое-то мегаспасение было только одно. Могу вам напомнить о двух чистых выходах у пингвинов один на один, о том как в первом периоде чувак чудом попал в ловушку вратаря, хотя перед ним половина ворот было пустыми и броске алана в ноги в овертайме. Так что вопрос чей вратарь потел больше. Кстати 34-24 по броскам говорит о преимуществе дьяволов конечно. И это еще не считая заблокированных (у питов 14, у дьяволов 22). Смотрел сначала на англоязычном сайте, там комментатор сказал что питы смотрятся лучше. Во втором периоде перешел на вк, рускоязычный комментатор сказал то же самое. Но вам виднее.... куда им до вас.

    09.11.2025

  • Werewolf

    это ваше мнение, у меня другое. А у вас странная логика, вы со мной спорите, о разности фактов, а потом говорите, что я написал то же самое. Может, таки, это вы пьянь?

    09.11.2025

  • Werewolf

    знаток, а Сидни обыграл или его только хватило на то, чтобы попытаться? И раст попытался. А потому, что разучились обыгрывать. Вы только этот матч посмотрели, а я за питами со времен лемье слежу. Посмотрите как исполняет буллиты и выходы один в один сид последние несколькл лет. А на счет пьяни, я с вами вроде не пил. Вы меня со своими друзьями перепутали?

    09.11.2025

  • Werewolf

    Я об этом говорб уже лет 7. Как выход один в один, так тупая попытка броска, никакого обыгрыша. Так делают Сид, Малыч, Раст и т.д. Только молодежь пытается что-то изобразить. Питы проиграли сегодня сами себе - привезли гол и запороли кучу моментов. Могу быть необъективным, но питы смотрели чуть сильнее, а временами просто дьяволов душили. Подвела реализация. При чем у всех.

    09.11.2025

  • Капитон Матроскин

    ««Питтсбург» (21 очко в 16 играх) вышел на второе место.» Алина, ты хоть бы таблицу смотрела перед тем, как строчить... Пингвины и были на 2-м месте до этого матча. Остались на 2-м месте, а не вышли.

    09.11.2025

  • Капитон Матроскин

    согласен, что латыш седня подтащил в игре? а по буллитам - рано раскачивался на финты... Аллен на опыте взял буллиты.

    08.11.2025

  • Капитон Матроскин

    Ура))

    08.11.2025

  • Easycure

    Да, хочется на него в деле посмотреть. Лишь бы Летанг и Карссон не помогали королям.

    08.11.2025

  • Капитон Матроскин

    да, и Женя и Сид - седня ужас на точке были.

    08.11.2025

  • Капитон Матроскин

    Нормальная проверка. Заодно завтра точно Мурашова увидим.

    08.11.2025

  • Easycure

    Кто сегодня Кросби не не обигрывал?) 34% на точке

    08.11.2025

  • Капитон Матроскин

    Достойная битва двух лидеров столичного дивизиона. привычно малое количество голов для дневных матчей. Оба гола с игры - случайны (которых могло и не быть). Летанг - "красавец", а Арсений Грицюк - красавец - помимо гола с подарка Криса, реально был заметен и явно входит в число основных напов Джерси. Правда ошибся и подарил Манте шанс на виндетту, но Манта не смогла. Зато Грицюк выиграл вбрасывание у самого Кросби), который, кстати, догнал Женю по очкам в сезоне (20). Жаль, что Женя сегодня ушел без очков... Шилов(с) седня прям тащил, а один, так - мега-сейфище был. Аллен тоже тащил будь здоров.

    08.11.2025

  • Easycure

    и затра сново играют - издевается лига над старичками

    08.11.2025

  • Easycure

    Летанга за такое надо в ахл на пару матчей спустить. И Питтсбургунадо тренировать буллиты. Просто бездаро

    08.11.2025

    • Самсонов о попытке Биннингтона украсть 900-ю шайбу Овечкина: «Не могу его осуждать»

    «Филадельфия» уступила «Оттаве» в овертайме, на счету Мичкова гол
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Столичный дивизион И В П О
    1 Нью-Джерси 16 11 5 23
    2 Каролина 16 11 5 22
    3 Питтсбург 17 9 8 21
    4 Филадельфия 15 8 7 18
    5 Айлендерс 16 8 8 18
    6 Рейнджерс 17 8 9 18
    7 Вашингтон 16 8 8 17
    8 Коламбус 16 8 8 17
    Атлантический дивизион И В П О
    1 Монреаль 16 10 6 22
    2 Бостон 18 11 7 22
    3 Оттава 17 8 9 20
    4 Тампа-Бэй 15 8 7 18
    5 Детройт 16 9 7 18
    6 Флорида 16 8 8 17
    7 Торонто 17 8 9 17
    8 Баффало 15 5 10 14
    Центральный дивизион И В П О
    1 Колорадо 17 11 6 27
    2 Даллас 17 10 7 23
    3 Виннипег 16 10 6 20
    4 Чикаго 16 8 8 19
    5 Юта 16 9 7 18
    6 Миннесота 18 7 11 18
    7 Сент-Луис 17 6 11 15
    8 Нэшвилл 18 5 13 14
    Тихоокеанский дивизион И В П О
    1 Анахайм 16 11 5 23
    2 Лос-Анджелес 17 8 9 20
    3 Сиэтл 16 7 9 19
    4 Сан-Хосе 17 8 9 19
    5 Вегас 15 7 8 18
    6 Эдмонтон 17 7 10 18
    7 Ванкувер 18 8 10 17
    8 Калгари 18 4 14 10
    Результаты / календарь
    2.11
    3.11
    4.11
    5.11
    6.11
    7.11
    8.11
    9.11
    10.11
    11.11
    12.11
    13.11
    14.11
    15.11
    16.11
    17.11
    12.11 03:00 Монреаль – Лос-Анджелес 1 : 5
    12.11 03:00 Оттава – Даллас 2 : 3 ОТ
    12.11 03:00 Каролина – Вашингтон 1 : 4
    12.11 03:00 Бостон – Торонто 5 : 3
    12.11 04:00 Сент-Луис – Калгари 3 : 2
    12.11 04:00 Миннесота – Сан-Хосе 1 : 2 ОТ
    12.11 05:30 Колорадо – Анахайм 4 : 1
    12.11 06:00 Ванкувер – Виннипег 3 : 5
    12.11 06:00 Сиэтл – Коламбус 1 : 2 Б
    Все результаты / календарь

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости