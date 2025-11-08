«Нью-Джерси» обыграл «Питтсбург» по буллитам, Грицюк отметился голом

«Нью-Джерси» в серии буллитов победил «Питтсбург» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1.

В основное время на гол нападающего «Дэвилз» Арсения Грицюка заброшенной шайбой ответил защитник «Пингвинз» Райан Грейвс. Для 24-летнего Грицюка этот гол стал третьим в нынешнем сезоне, также на счету россиянина четыре результативные передачи в 15 играх.

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин не отметился результативными действиями в этой игре.

«Нью-Джерси» набрал 22 очка за 15 матчей и возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции НХЛ. «Питтсбург» (21 очко в 16 играх) вышел на второе место.

В следующем матче «Питтсбург» 9 ноября примет «Лос-Анджелес», а «Нью-Джерси» 11 ноября дома сыграет против «Айлендерс».