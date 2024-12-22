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Сегодня, 05:32

«Питтсбург» уступил «Нью-Джерси», у Малкина «-2»

Сергей Разин
корреспондент
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«Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде уступил «Нью-Джерси» со счетом 0:3.

Отличились Стефан Ноесен, Нико Хишер и Тимо Майер, форвард «Пингвинз» Евгений Малкин завершил встречу с показателем полезности «-2».

После этого матча «Питтсбург» с 35 очками занимает девятое место в Восточной конференции, «Нью-Джерси» с 47 очками поднялся на первую строчку.

НХЛ
ХК Нью-Джерси Дэвилз
ХК Питтсбург Пингвинз
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«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 32 22 10 46
2 Нью-Джерси 35 21 14 45
3 Каролина 32 20 12 41
4 Питтсбург 34 15 19 35
5 Рейнджерс 32 16 16 33
6 Филадельфия 33 14 19 32
7 Коламбус 33 13 20 31
8 Айлендерс 33 12 21 31
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 33 21 12 44
2 Флорида 34 21 13 44
3 Бостон 35 18 17 40
4 Тампа-Бэй 30 18 12 38
5 Оттава 32 17 15 36
6 Монреаль 33 14 19 31
7 Детройт 33 13 20 30
8 Баффало 34 11 23 26
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 35 24 11 49
2 Миннесота 34 20 14 44
3 Колорадо 35 20 15 40
4 Даллас 32 19 13 38
5 Юта 32 16 16 37
6 Сент-Луис 35 15 20 34
7 Нэшвилл 34 10 24 27
8 Чикаго 34 12 22 26
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 32 21 11 45
2 Лос-Анджелес 33 19 14 43
3 Эдмонтон 33 20 13 42
4 Калгари 34 16 18 39
5 Ванкувер 32 16 16 38
6 Сиэтл 34 15 19 32
7 Анахайм 31 12 19 28
8 Сан-Хосе 36 11 25 28
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22.12 00:05
Калгари – Чикаго
 6 : 4
22.12 00:05
Эдмонтон – Сан-Хосе
 3 : 2 ОТ
22.12 03:00
Торонто – Айлендерс
- : -
22.12 03:00
Филадельфия – Коламбус
 - : -
22.12 03:00
Виннипег – Миннесота
 5 : 0
22.12 03:00
Бостон – Баффало
 3 : 1
22.12 03:00
Монреаль – Детройт
 5 : 1
22.12 03:00
Нью-Джерси – Питтсбург
 - : -
22.12 06:00
Вегас – Сиэтл
 - : -
22.12 06:00
Ванкувер – Оттава
 - : -
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