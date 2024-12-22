«Питтсбург» уступил «Нью-Джерси», у Малкина «-2»

«Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде уступил «Нью-Джерси» со счетом 0:3.

Отличились Стефан Ноесен, Нико Хишер и Тимо Майер, форвард «Пингвинз» Евгений Малкин завершил встречу с показателем полезности «-2».

После этого матча «Питтсбург» с 35 очками занимает девятое место в Восточной конференции, «Нью-Джерси» с 47 очками поднялся на первую строчку.