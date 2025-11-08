«Нью-Джерси» и «Питтсбург» встретятся в регулярном чемпионате НХЛ

«Нью-Джерси Дэвилз» и «Питтсбург Пингвинз» встретятся в матче регулярного чемпионата НХЛ в субботу, 8 ноября. Игра пройдет на арене «Пруденшл Центр» в Нью-Джерси (США), стартовое вбрасывание состоится в 20.30 по московскому времени.

«Нью-Джерси» — «Питтсбург»: трансляция матча регулярного чемпионата НХЛ (видео онлайн)

За основными событиями и результатом игры «Нью-Джерси» — «Питтсбург» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ».

НХЛ. Регулярный чемпионат

8 ноября, 20:30. Prudential Center (Нью-Джерси) Нью-Джерси Питтсбург

В России отсутствуют официальные трансляции матчей НХЛ, видео появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

В регулярном чемпионате НХЛ-2025/26 «Дэвилз» (14 матчей) и «Пингвинз» (15) набрали по 20 очков. В предыдущей игре сезона «Нью-Джерси» победил «Монреаль» (4:3ОТ), а «Питтсбург» — «Вашингтон» (5:3).