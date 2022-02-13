«Питтсбург» на выезде обыграл «Нью-Джерси»

«Нью-Джерси» уступил «Питтсбургу» (2:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе хозяев отличились Джек Хьюз и Нико Хишир. У гостей забивали Майк Мэтисон, Брайан Раст, Брайан Бойл и Джейк Гюнцель (в пустые ворота).

Российский форвард гостей Евгений Малкин провел первый матч после того, как он был включен в коронавирусный протокол НХЛ. Результативными действиями он не отметился.