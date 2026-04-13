«Нью-Джерси» выиграл у «Оттавы» в овертайме, Зуб отдал результативный пас

«Нью-Джерси» победил «Оттаву» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ.

У хозяев в основное время забили Нико Хишир, Коннор Браун и Доусон Мерсер, у гостей — Майкл Амадио, Шейн Пинто и Фабиан Зеттерлунд.

Российский защитник «Оттавы» Артем Зуб сделал результативный пас. В сезоне-2025/26 30-летний хоккеист в 80 матчах набрал 31 (5+26) очко.

Победный гол в овертайме на счету Хишира.

«Оттава» проиграла после четырех побед подряд. Она занимает седьмое место в таблице Восточной конференции (97 очков после 81 игры). «Нью-Джерси» (87 очков после 81 матча) располагается на 13-м месте.

НХЛ. Регулярный чемпионат

13 апреля, 02:00. Prudential Center (Ньюарк) Нью-Джерси Оттава

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