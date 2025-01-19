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19 января, 23:26

Шайба Зуба принесла «Оттаве» победу над «Нью-Джерси»

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«Оттава» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Нью-Джерси» (2:1). Победную шайбу забросил защитник Артем Зуб.

Для «Сенаторов» это пятая победа в шести последних встречах. «Дьяволы» потерпели четвертое поражение кряду.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нью-Джерси» — «Оттава» — 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

Голы: Остапчук — 1 (Амадио, Хаймор), 33:16 — 0:1. Татар — 4 (Лазар, Л. Хьюз), 34:34 — 1:1. Зуб — 2 (Пинто), 42:50 — 1:2.

Вратари: Маркстрем (58:15) — Форсберг.

Штраф: 6 — 2.

Броски: 26 (16+7+3) — 20 (2+10+8).

Наши: — - Зуб (21.48/1/+1).

19 января. Нью-Джерси. Prudential Center.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2024-2025/
Артем Зуб
НХЛ
ХК Нью-Джерси Дэвилз
ХК Оттава Сенаторз
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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 46 31 15 67
2 Нью-Джерси 49 26 23 58
3 Каролина 46 27 19 57
4 Коламбус 46 22 24 51
5 Филадельфия 47 21 26 48
6 Рейнджерс 45 22 23 47
7 Питтсбург 48 19 29 46
8 Айлендерс 45 18 27 43
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 47 29 18 60
2 Флорида 47 27 20 57
3 Тампа-Бэй 44 25 19 53
4 Оттава 46 24 22 52
5 Бостон 47 22 25 50
6 Монреаль 45 22 23 48
7 Детройт 45 21 24 46
8 Баффало 45 17 28 39
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 47 31 16 65
2 Миннесота 46 27 19 58
3 Даллас 45 28 17 57
4 Колорадо 47 28 19 57
5 Сент-Луис 47 22 25 48
6 Юта 45 19 26 45
7 Нэшвилл 45 16 29 39
8 Чикаго 46 15 31 33
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 46 29 17 61
2 Эдмонтон 46 29 17 61
3 Лос-Анджелес 43 25 18 55
4 Калгари 45 22 23 51
5 Ванкувер 45 20 25 50
6 Сиэтл 47 20 27 43
7 Анахайм 46 18 28 42
8 Сан-Хосе 48 14 34 34
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