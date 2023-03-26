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Сегодня, 05:05

«Нью-Джерси» обыграл «Оттаву»

Сергей Разин
корреспондент
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«Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Оттаву» со счетом 5:3.

В составе «Дэвилз» отличились Джек Хьюз, Йеспер Братт, Доусон Мерсер, Дуги Хэмилтон и Томаш Татар. У «Сенаторз» шайбы забросили Брэйди Ткачак, Тома Шабо и Марк Кастелич.

НХЛ
ХК Нью-Джерси Дэвилз
ХК Оттава Сенаторз
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