«Нью-Джерси» отправил российского защитника Охотюка в АХЛ

«Нью-Джерси» произвел изменения в тренировочном лагере перед началом нового регулярного чемпионата НХЛ, сообщает пресс-служба клуба.

В расположение клуба АХЛ «Ютика Кометс» был отправлен российский защитник Никита Охотюк. После изменений в составе «Дэвилз» остался 31 хоккеист. К понедельнику количество игроков в ростере команды должно составлять не больше 23 человек.