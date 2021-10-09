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«Нью-Джерси» отправил российского защитника Охотюка в АХЛ

01:37
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«Нью-Джерси» произвел изменения в тренировочном лагере перед началом нового регулярного чемпионата НХЛ, сообщает пресс-служба клуба.

В расположение клуба АХЛ «Ютика Кометс» был отправлен российский защитник Никита Охотюк. После изменений в составе «Дэвилз» остался 31 хоккеист. К понедельнику количество игроков в ростере команды должно составлять не больше 23 человек.

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Иван Шитик все материалы автора
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