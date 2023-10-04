«Нью-Джерси» отправил Мисюля в АХЛ

«Нью-Джерси» отправил защитника Даниила Мисюля в АХЛ, сообщает пресс-служба «Дэвилз».

22-летний Мисюль подписал двухлетний контракт с «Нью-Джерси» в мае этого года. Россиянин был задрафтован клубом в 2019 году под общим 70-м номером в 3-м раунде.

Ранее защитник выступал за «Локомотив». В прошлом сезоне ФОНБЕТ чемпионата КХЛ он набрал 7 (0+7) очков в 59 матчах за ярославский клуб. В плей-офф на его счету 1 (0+1) очко в 8 играх.