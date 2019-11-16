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«Нью-Джерси» обыграл «Питтсбург», Гусев не набрал очков

05:44
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«Нью-Джерси» выиграл у «Питтсбурга» в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:1). «Пингвинз» потерпели второе поражение кряду.

Российский нападающий «Дэвилз» Никита Гусев очков не набрал.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нью-Джерси» — «Питтсбург» — 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Голы: Зэйджак — 2 (Братт), 6:59 — 1:0. Коулман — 4, 39:55 — 2:0. Дж. Джонсон — 1 (Гальченюк, Лафферти), 48:00 — 2:1.

Вратари: Блэквуд — Мюррей (58:58).

Штраф: 8 — 6.

Броски: 21 (11+8+2) — 39 (13+15+11).

Наши: Гусев (8.31/0/-1) — Малкин (21.06/7/-1).

16 ноября. Нью-Джерси. Prudential Center.

НХЛ: таблица и календарь сезона, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Дополнительная информация

https://sport-express.ru/hockey/L/nhl/2019-2020/

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