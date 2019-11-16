«Нью-Джерси» обыграл «Питтсбург», Гусев не набрал очков
05:44
«Нью-Джерси» выиграл у «Питтсбурга» в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:1). «Пингвинз» потерпели второе поражение кряду.
Российский нападающий «Дэвилз» Никита Гусев очков не набрал.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Нью-Джерси» — «Питтсбург» — 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)
Голы: Зэйджак — 2 (Братт), 6:59 — 1:0. Коулман — 4, 39:55 — 2:0. Дж. Джонсон — 1 (Гальченюк, Лафферти), 48:00 — 2:1.
Вратари: Блэквуд — Мюррей (58:58).
Штраф: 8 — 6.
Броски: 21 (11+8+2) — 39 (13+15+11).
Наши: Гусев (8.31/0/-1) — Малкин (21.06/7/-1).
16 ноября. Нью-Джерси. Prudential Center.
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