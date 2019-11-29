«Нью-Джерси» обыграл «Монреаль», Гусев сделал 3 голевые передачи
«Монреаль» на своем льду проиграл «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:6). «Канадиенс» потерпели шестое поражение кряду.
Российский нападающий «Дэвилз» Никита Гусев отметился тремя голевыми передачами.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Монреаль» — «Нью-Джерси» — 4:6 (1:2, 2:2, 1:2)
Голы: Коулман — 8 (Гусев, Зэйджак), 7:19 — 0:1. Галлахер — 10 (Дано, Татар), 7:41 — 1:1. Зэйджак — 3 (Гусев, Коулман), 8:17 — 1:2. Котканиеми — 3 (Доми, Уэбер), 21:40 — 2:2. Вуд — 3 (Заха, Батчер), 23:16 — 2:3. Армиа — 8 (Мете, Котканиеми), 29:02 — 3:3. Боквист — 2 (Хишир, Палмиери), 31:28 — 3:4. Сиверсон — 3 (Гусев, Коулман), 48:21 — 3:5. Лехконен — 6 (Райлли, Питри), 48:37 — 4:5. Коулман — 9 (п.в., Зэйджак, Симмондс), 58:44 — 4:6.
Вратари: Прайс (57:57 — 58:44) — Блэквуд.
Штраф: 6 — 4.
Броски: 48 (18+17+13) — 35 (11+11+13).
Наши: — - Гусев (15.09/3/+3).
29 ноября. Монреаль. Centre Bell.
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