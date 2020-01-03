«Нью-Джерси» обыграл «Айлендерс», Гусев набрал очки в пятом матче подряд

«Айлендерс» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ уступили «Нью-Джерси» — 1:2. Победный гол на счету Нико Хишира. У Никиты Гусева результативная передача, показатель полезности «+1» и 3 броска в створ за 13.56 на льду. Россиянин набирает очки в пяти встречах подряд. За этот период у него 7 (2+5) баллов.

Семен Варламов отразил 29 бросков из 31.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Айлендерс» — «Нью-Джерси» — 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

Голы: Нельсон — 15 (Пулок, Брассар), 27:33 — 1:0. Суббан — 4 (Гусев, Зэйджак), 38:33 — 1:1. Хишир — 9 (Палмиери), 41:09 — 1:2.

Вратари: Варламов (57:47) — Блэквуд.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 30 (11+9+10) — 31 (9+13+9).

Наши: — - Гусев (13.56/3/+1).

3 января. Нью-Йорк. Nassau Coliseum.