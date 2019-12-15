«Нью-Джерси» обыграл «Аризону» и одержал первую победу после увольнения Хайнса

«Аризона» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ проиграла «Нью-Джерси» — 1:2. Для «дьяволов» это первая победа после увольнения Джона Хайнса. На счету Никиты Гусева бросок в створ за 12.07 на льду (2.15 — в большинстве). Тэйлор Холл не играл.

У Ильи Любушкина показатель полезности «-1» и 3 силовых приема за 15.35.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Аризона» — «Нью-Джерси» — 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Боквист — 3 (Маклеод, Вуд), 2:17 — 0:1. Голигоски — 3 (бол., Хиностроза), 15:35 — 1:1. Палмиери — 12 (Маклеод, Вуд), 51:34 — 1:2.

Вратари: Кюмпер (57:51 — 58:32, 59:00 — 59:49, 59:59) — Блэквуд.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 32 (10+13+9) — 33 (11+9+13).

Наши: Любушкин (15.20/0/-1) — Гусев (12.07/1/0).

15 декабря. Глендейл. Gila River Arena.

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