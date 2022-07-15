«Нью-Джерси» объявил о подписании Палата

«Нью-Джерси» на официальном сайте объявил о подписании нападающего Ондржея Палата.

31-летний чех в качестве неограниченно свободного агента после ухода из «Тампы» подписал с «Дэвилз» пятилетний контракт на 30 миллионов долларов.

Officially official. #confirmed



We like this signing. We like it Palat.



Welcome to Jersey, Ondrej!



?: https://t.co/t7HWF7WO2f pic.twitter.com/SWJvCWoU8Q — New Jersey Devils (@NJDevils) July 14, 2022

Палат выступал за «Тампу» с 2013 года. Вместе с командой он стал двукратным обладателем Кубка Стэнли.

В прошедшем сезоне форвард провел 77 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 49 (18+31) очков. Также на его счету 21 (11+10) очко в 23 играх плей-офф.