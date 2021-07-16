«Нью-Джерси» обменял Мальцева в «Колорадо»
04:55
«Нью-Джерси» объявил об обмене игроками с «Колорадо». Российский нападающий Михаил Мальцев присоединился к «Эвеланш», а в обратном направлении последовал канадский защитник Райан Грэйвс.
Кроме 23-летнего россиянина «Колорадо» получил пик второго раунда на драфте НХЛ в 2021 году.
В прошедшем сезоне Мальцев сыграл в 33 матчах в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 9 (6+3) очков.
Напомним, в следующем сезоне истекает трехлетний контракт новичка Мальцева на общую сумму 2,78 миллиона долларов.
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