«Нью-Джерси» обменял Мальцева в «Колорадо»

«Нью-Джерси» объявил об обмене игроками с «Колорадо». Российский нападающий Михаил Мальцев присоединился к «Эвеланш», а в обратном направлении последовал канадский защитник Райан Грэйвс.

Кроме 23-летнего россиянина «Колорадо» получил пик второго раунда на драфте НХЛ в 2021 году.

? TRADE ALERT ?



We have acquired defenseman Ryan Graves from Colorado in exchange for forward Mikhail Maltsev and our second-round pick in the 2021 NHL Draft. pic.twitter.com/GiVocf6b3g — New Jersey Devils (@NJDevils) July 16, 2021

В прошедшем сезоне Мальцев сыграл в 33 матчах в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 9 (6+3) очков.

Напомним, в следующем сезоне истекает трехлетний контракт новичка Мальцева на общую сумму 2,78 миллиона долларов.