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«Нью-Джерси» обменял Мальцева в «Колорадо»

04:55
Михаил Мальцев (слева). Фото Twitter
Михаил Мальцев (слева). Фото Twitter
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«Нью-Джерси» объявил об обмене игроками с «Колорадо». Российский нападающий Михаил Мальцев присоединился к «Эвеланш», а в обратном направлении последовал канадский защитник Райан Грэйвс.

Кроме 23-летнего россиянина «Колорадо» получил пик второго раунда на драфте НХЛ в 2021 году.

В прошедшем сезоне Мальцев сыграл в 33 матчах в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 9 (6+3) очков.

Напомним, в следующем сезоне истекает трехлетний контракт новичка Мальцева на общую сумму 2,78 миллиона долларов.

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Евгений Козинов все материалы автора

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