«Нью-Джерси» обменял Холла в «Аризону»

«Нью-Джерси» и «Аризона» произвели обмен, сообщает официальный сайт лиги. «Койоты» получили звездного форварда Тэйлора Холла и Блейка Спирса, в активе которого три игры в лиге. «Дьяволы» сохранили 50% зарплаты Холла.

«Нью-Джерси» получил 19-летнего защитника Кевина Баля, форвардов Ника Мерли (1 игра в НХЛ) и Нейта Шнарра, а также пик первого раунда драфта-2020 и условный пик третьго раунда драфта-2021.

Если у «Аризоны» на драфте 2020 года будет выбор в топ-3 первого раунда, то «Нью-Джерси» перейдет пик первого раунда в следующем году.

Драфт-пик третьего раунда 2021 год станет вторым, если «Аризона» выиграет раунд плей-офф или переподпишет контракт с Холлом. Если «койоты» выиграют один раунд плей-офф и Холл останется в клубе, то «дьяволы» получат выбор в первом раунде драфта.

В нынешнем сезоне Холл набрал 25 (6+19) очков в 30 матчах при полезности «минус 9».

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