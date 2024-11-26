«Нью-Джерси» — «Нэшвилл»: видеообзор матча НХЛ

«Нью-Джерси» на своем льду победил «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

В составе хозяев хет-трик оформил Нико Хишер, еще по шайбе забросили Эрик Хаула и Джастин Даулинг.

За «Предаторз» голами отметились Филип Форсберг и Закари Л'Эро.

«Нью-Джерси» с 32 очками лидирует Восточной Конференции. «Нэшвилл» набрал 26 очков и идет 14-м на «Западе».