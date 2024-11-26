«Нью-Джерси» победил «Нэшвилл», Хишер оформил хет-трик
«Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ на своем льду обыграл «Нэшвилл» со счетом 5:2.
В составе «Дэвилз» хет-трик оформил Нико Хишер, еще по голу забили Эрик Хаула и Джастин Даулинг. У «Предаторз» шайбы забросили Филип Форсберг и Закари Л'Эро.
После этого матча «Нью-Джерси» с 32 очками занимает первое место в Восточной конференции, «Нэшвилл» с 17 очками — на 14-й строчке «Запада».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Нью-Джерси» — «Нэшвилл» — 5:2 (1:1, 3:0, 1:1)
Голы: Форсберг — 9, 5:08 — 0:1. Хаула — 5 (Ковачевич, Мерсер), 11:29 — 1:1. Хишир — 11 (Майер, Л. Хьюз), 23:52 — 2:1. Хишир — 12 (бол.), 30:01 — 3:1. Хишир — 13 (Ноесен), 36:57 — 4:1. Л`Еро — 2 (Йоси), 47:39 — 4:2. Даулинг — 1 (п.в., Ковачевич, Диллон), 57:25 — 5:2.
Вратари: Маркстрем — Сарос (Уэджвуд, 40:00, 56:21 — 57:25).
Штраф: 23 — 4.
Броски: 46 (11+19+16) — 21 (8+10+3).
Наши: — - Свечков (12.11/0/0).
26 ноября. Нью-Джерси. Prudential Center.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|24
|15
|9
|32
|2
|Каролина
|21
|15
|6
|31
|3
|Вашингтон
|21
|14
|7
|29
|4
|Рейнджерс
|20
|12
|8
|25
|5
|Айлендерс
|22
|8
|14
|21
|6
|Филадельфия
|22
|9
|13
|21
|7
|Коламбус
|20
|9
|11
|20
|8
|Питтсбург
|23
|7
|16
|18
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|21
|13
|8
|28
|2
|Флорида
|22
|12
|10
|25
|3
|Тампа-Бэй
|20
|11
|9
|24
|4
|Баффало
|21
|11
|10
|23
|5
|Бостон
|22
|10
|12
|23
|6
|Детройт
|21
|9
|12
|20
|7
|Оттава
|20
|8
|12
|17
|8
|Монреаль
|20
|7
|13
|16
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|21
|17
|4
|34
|2
|Миннесота
|20
|13
|7
|30
|3
|Даллас
|20
|13
|7
|26
|4
|Колорадо
|22
|12
|10
|24
|5
|Сент-Луис
|23
|10
|13
|21
|6
|Юта
|21
|8
|13
|19
|7
|Нэшвилл
|22
|7
|15
|17
|8
|Чикаго
|21
|7
|14
|16
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|22
|14
|8
|30
|2
|Калгари
|21
|12
|9
|27
|3
|Лос-Анджелес
|21
|11
|10
|25
|4
|Эдмонтон
|22
|11
|11
|24
|5
|Ванкувер
|19
|10
|9
|23
|6
|Сиэтл
|21
|10
|11
|21
|7
|Анахайм
|19
|8
|11
|19
|8
|Сан-Хосе
|23
|6
|17
|17
|26.11
|03:00
|
Филадельфия – Вегас
|4 : 5 Б
|26.11
|03:00
|
Тампа-Бэй – Колорадо
|8 : 2
|26.11
|03:00
|
Рейнджерс – Сент-Луис
|2 : 5
|26.11
|03:00
|
Флорида – Вашингтон
|1 : 4
|26.11
|03:00
|
Каролина – Даллас
|6 : 4
|26.11
|03:00
|
Нью-Джерси – Нэшвилл
|5 : 2
|26.11
|03:30
|
Оттава – Калгари
|- : -
|26.11
|03:30
|
Айлендерс – Детройт
|2 : 4
|26.11
|04:00
|
Миннесота – Виннипег
|- : -
|26.11
|06:00
|
Анахайм – Сиэтл
|- : -
|26.11
|06:30
|
Сан-Хосе – Лос-Анджелес
|- : -