«Нэшвилл» в овертайме обыграл «Нью-Джерси»

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«Нью-Джерси» на своем льду проиграл «Нэшвиллу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:4 ОТ.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нью-Джерси» — «Нэшвилл» — 3:4 ОТ (0:2, 3:0, 0:1, 0:1)

Голы: Джохансен — 6 (Смит, Экхольм), 0:11 — 0:1. Сиссонс — 3 (Йоси), 19:16 — 0:2. Бол — 1 (Хьюз, Хаула), 21:57 — 1:2. Братт — 9 (бол., Хишир, Хьюз), 22:30 — 2:2. Хольц — 2 (бол., Сиверсон, Хаула), 24:35 — 3:2. Гранлунд — 3 (Форсберг, Джохансен), 59:50 — 3:3. Джохансен — 7 (Дюшен), 60:33 — 3:4.

Вратари: Ванечек — Сарос.

Штраф: 2 — 10.

Броски: 28 (10+11+7+0) — 24 (9+7+7+1).

Наши: — - Тренин (14.01/0/0).

2 декабря. Нью-Джерси. Prudential Center. 14071 зритель.