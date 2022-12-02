«Нэшвилл» в овертайме обыграл «Нью-Джерси»
«Нью-Джерси» на своем льду проиграл «Нэшвиллу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:4 ОТ.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Нью-Джерси» — «Нэшвилл» — 3:4 ОТ (0:2, 3:0, 0:1, 0:1)
Голы: Джохансен — 6 (Смит, Экхольм), 0:11 — 0:1. Сиссонс — 3 (Йоси), 19:16 — 0:2. Бол — 1 (Хьюз, Хаула), 21:57 — 1:2. Братт — 9 (бол., Хишир, Хьюз), 22:30 — 2:2. Хольц — 2 (бол., Сиверсон, Хаула), 24:35 — 3:2. Гранлунд — 3 (Форсберг, Джохансен), 59:50 — 3:3. Джохансен — 7 (Дюшен), 60:33 — 3:4.
Вратари: Ванечек — Сарос.
Штраф: 2 — 10.
Броски: 28 (10+11+7+0) — 24 (9+7+7+1).
Наши: — - Тренин (14.01/0/0).
2 декабря. Нью-Джерси. Prudential Center. 14071 зритель.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|24
|19
|5
|39
|2
|Айлендерс
|24
|15
|9
|30
|3
|Каролина
|23
|12
|11
|29
|4
|Питтсбург
|23
|11
|12
|26
|5
|Рейнджерс
|24
|11
|13
|26
|6
|Вашингтон
|24
|10
|14
|23
|7
|Филадельфия
|24
|8
|16
|21
|8
|Коламбус
|21
|7
|14
|16
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|22
|19
|3
|38
|2
|Торонто
|25
|15
|10
|35
|3
|Тампа-Бэй
|23
|14
|9
|29
|4
|Детройт
|22
|11
|11
|27
|5
|Флорида
|23
|10
|13
|24
|6
|Монреаль
|22
|11
|11
|23
|7
|Баффало
|24
|10
|14
|21
|8
|Оттава
|22
|8
|14
|17
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|23
|13
|10
|30
|2
|Виннипег
|21
|14
|7
|29
|3
|Колорадо
|21
|13
|8
|27
|4
|Нэшвилл
|22
|11
|11
|24
|5
|Миннесота
|21
|10
|11
|22
|6
|Сент-Луис
|22
|11
|11
|22
|7
|Аризона
|20
|7
|13
|17
|8
|Чикаго
|22
|6
|16
|16
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|24
|17
|7
|35
|2
|Сиэтл
|22
|14
|8
|31
|3
|Лос-Анджелес
|25
|12
|13
|28
|4
|Эдмонтон
|23
|13
|10
|26
|5
|Калгари
|22
|10
|12
|23
|6
|Ванкувер
|23
|9
|14
|21
|7
|Сан-Хосе
|26
|8
|18
|20
|8
|Анахайм
|23
|6
|17
|14
|2.12
|03:00
|
Баффало – Колорадо
|4 : 6
|2.12
|03:00
|
Нью-Джерси – Нэшвилл
|3 : 4 ОТ
|2.12
|03:00
|
Питтсбург – Вегас
|4 : 3
|2.12
|03:00
|
Филадельфия – Тампа-Бэй
|1 : 4
|2.12
|04:00
|
Миннесота – Эдмонтон
|- : -
|2.12
|04:00
|
Сент-Луис – Каролина
|- : -
|2.12
|04:30
|
Даллас – Анахайм
|- : -
|2.12
|05:00
|
Калгари – Монреаль
|- : -
|2.12
|06:00
|
Ванкувер – Флорида
|- : -
|2.12
|06:00
|
Сиэтл – Вашингтон
|- : -
|2.12
|06:30
|
Лос-Анджелес – Аризона
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|23
|41
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|23
|36
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|23
|36
|И
|Г
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|23
|19
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|23
|18
|
|
Бо Хорват
Ванкувер
|23
|16
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|16
|1.99
|
|
Витек Ванечек
Нью-Джерси
|15
|2.07
|
|
Илья Самсонов
Торонто
|9
|2.09