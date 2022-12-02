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Сегодня, 05:51

«Нэшвилл» в овертайме обыграл «Нью-Джерси»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Нью-Джерси» на своем льду проиграл «Нэшвиллу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:4 ОТ.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нью-Джерси» — «Нэшвилл» — 3:4 ОТ (0:2, 3:0, 0:1, 0:1)

Голы: Джохансен — 6 (Смит, Экхольм), 0:11 — 0:1. Сиссонс — 3 (Йоси), 19:16 — 0:2. Бол — 1 (Хьюз, Хаула), 21:57 — 1:2. Братт — 9 (бол., Хишир, Хьюз), 22:30 — 2:2. Хольц — 2 (бол., Сиверсон, Хаула), 24:35 — 3:2. Гранлунд — 3 (Форсберг, Джохансен), 59:50 — 3:3. Джохансен — 7 (Дюшен), 60:33 — 3:4.

Вратари: Ванечек — Сарос.

Штраф: 2 — 10.

Броски: 28 (10+11+7+0) — 24 (9+7+7+1).

Наши: — - Тренин (14.01/0/0).

2 декабря. Нью-Джерси. Prudential Center. 14071 зритель.

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2 Айлендерс 24 15 9 30
3 Каролина 23 12 11 29
4 Питтсбург 23 11 12 26
5 Рейнджерс 24 11 13 26
6 Вашингтон 24 10 14 23
7 Филадельфия 24 8 16 21
8 Коламбус 21 7 14 16
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 22 19 3 38
2 Торонто 25 15 10 35
3 Тампа-Бэй 23 14 9 29
4 Детройт 22 11 11 27
5 Флорида 23 10 13 24
6 Монреаль 22 11 11 23
7 Баффало 24 10 14 21
8 Оттава 22 8 14 17
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 23 13 10 30
2 Виннипег 21 14 7 29
3 Колорадо 21 13 8 27
4 Нэшвилл 22 11 11 24
5 Миннесота 21 10 11 22
6 Сент-Луис 22 11 11 22
7 Аризона 20 7 13 17
8 Чикаго 22 6 16 16
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 24 17 7 35
2 Сиэтл 22 14 8 31
3 Лос-Анджелес 25 12 13 28
4 Эдмонтон 23 13 10 26
5 Калгари 22 10 12 23
6 Ванкувер 23 9 14 21
7 Сан-Хосе 26 8 18 20
8 Анахайм 23 6 17 14
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7.12
2.12 03:00
Баффало – Колорадо
 4 : 6
2.12 03:00
Нью-Джерси – Нэшвилл
 3 : 4 ОТ
2.12 03:00
Питтсбург – Вегас
 4 : 3
2.12 03:00
Филадельфия – Тампа-Бэй
 1 : 4
2.12 04:00
Миннесота – Эдмонтон
 - : -
2.12 04:00
Сент-Луис – Каролина
 - : -
2.12 04:30
Даллас – Анахайм
 - : -
2.12 05:00
Калгари – Монреаль
 - : -
2.12 06:00
Ванкувер – Флорида
 - : -
2.12 06:00
Сиэтл – Вашингтон
 - : -
2.12 06:30
Лос-Анджелес – Аризона
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Коннор Макдэвид

Эдмонтон

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Джейсон Робертсон

Джейсон Робертсон

Даллас

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И Г
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Джейсон Робертсон

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Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 23 18
Бо Хорват

Бо Хорват

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Бостон

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Витек Ванечек

Витек Ванечек

Нью-Джерси

 15 2.07
Илья Самсонов

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