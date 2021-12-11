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Гол Тренина принес «Нэшвиллу» победу над «Нью-Джерси»

06:04

«Нэшвилл» выиграл у «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2. «Предаторз» одержали четвертую победу кряду.

Автором победной шайбы стал российский нападающий Яков Тренин.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нью-Джерси» — «Нэшвилл» — 2:3 (0:0, 1:2, 1:1)

Голы: Заха — 9 (Братт, Хишир), 31:34 — 1:0. Йоси — 9 (Томасино, Форсберг), 33:11 — 1:1. Толванен — 5 (бол., Гранлунд, Йоси), 37:53 — 1:2. Тренин — 5 (Казинс, Жанно), 46:11 — 1:3. Шарангович — 4 (Хьюз), 58:55 — 2:3.

Вратари: Блэквуд (55:30) — Сарос.

Штраф: 11 — 15.

Броски: 31 (6+9+16) — 27 (3+18+6).

Наши: — - Тренин (19.01/2/0).

11 декабря. Нью-Джерси. Prudential Center.

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Евгений Козинов все материалы автора
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