Гол Тренина принес «Нэшвиллу» победу над «Нью-Джерси»
06:04
«Нэшвилл» выиграл у «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2. «Предаторз» одержали четвертую победу кряду.
Автором победной шайбы стал российский нападающий Яков Тренин.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Нью-Джерси» — «Нэшвилл» — 2:3 (0:0, 1:2, 1:1)
Голы: Заха — 9 (Братт, Хишир), 31:34 — 1:0. Йоси — 9 (Томасино, Форсберг), 33:11 — 1:1. Толванен — 5 (бол., Гранлунд, Йоси), 37:53 — 1:2. Тренин — 5 (Казинс, Жанно), 46:11 — 1:3. Шарангович — 4 (Хьюз), 58:55 — 2:3.
Вратари: Блэквуд (55:30) — Сарос.
Штраф: 11 — 15.
Броски: 31 (6+9+16) — 27 (3+18+6).
Наши: — - Тренин (19.01/2/0).
11 декабря. Нью-Джерси. Prudential Center.
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