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«Нью-Джерси» не будет защищать Пи-Кея Суббана на драфте расширения

19:00
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«Нью-Джерси» не будет защищать на предстоящем драфте расширения права на защитника Пи-Кея Суббана, сообщает обозреватель Sportsnet Эллиотт Фридман в подкасте «31 мысль». У хоккеиста остался последний год по контракту с кэпхитом 9 миллионов долларов.

В минувшем сезоне 32-летний защитник провел 44 матча и набрал 19 (5+14) очков при показателе полезности «-16».

Дополнительная информация:

https://podcast.sportsnet.ca/31-thoughts/avalanche-prevention/

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