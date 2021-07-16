«Нью-Джерси» не будет защищать Пи-Кея Суббана на драфте расширения
19:00
«Нью-Джерси» не будет защищать на предстоящем драфте расширения права на защитника Пи-Кея Суббана, сообщает обозреватель Sportsnet Эллиотт Фридман в подкасте «31 мысль». У хоккеиста остался последний год по контракту с кэпхитом 9 миллионов долларов.
В минувшем сезоне 32-летний защитник провел 44 матча и набрал 19 (5+14) очков при показателе полезности «-16».
Дополнительная информация:
https://podcast.sportsnet.ca/31-thoughts/avalanche-prevention/
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