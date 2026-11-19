«Нью-Джерси» — «Монреаль»: видеообзор матча НХЛ

«Монреаль» на выезде переиграл «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

У «Канадиенс» шайбы забросили Алекс Ньюхук, Ник Сузуки и Джейк Эванс. У «Дэвилз» забили голы Люк Евангелиста и Тимо Майер.

«Монреаль» с 30 очками в 22 матчах занимает 5-е место в Восточной конференции. «Нью-Джерси» идет на 3-й строчке — 30 очков в 22 играх.

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