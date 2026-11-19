«Нью-Джерси» — «Монреаль»: видеообзор матча НХЛ
«Монреаль» на выезде переиграл «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.
У «Канадиенс» шайбы забросили Алекс Ньюхук, Ник Сузуки и Джейк Эванс. У «Дэвилз» забили голы Люк Евангелиста и Тимо Майер.
«Монреаль» с 30 очками в 22 матчах занимает 5-е место в Восточной конференции. «Нью-Джерси» идет на 3-й строчке — 30 очков в 22 играх.
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|П
|О
|1
|Миннесота
|25
|17
|8
|39
|2
|Даллас
|23
|15
|8
|32
|3
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|23
|13
|10
|29
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|23
|12
|11
|29
|5
|Сент-Луис
|24
|13
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|6
|Юта
|24
|12
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|27
|7
|Виннипег
|24
|11
|13
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|8
|Чикаго
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|8
|16
|18
|Тихоокеанский дивизион
|И
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|О
|1
|Эдмонтон
|26
|17
|9
|38
|2
|Вегас
|25
|14
|11
|33
|3
|Сан-Хосе
|25
|11
|14
|24
|4
|Анахайм
|24
|11
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|23
|5
|Калгари
|24
|10
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|6
|Сиэтл
|20
|10
|10
|21
|7
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|7
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|8
|Ванкувер
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28.11
|23.11
|01:00
|Тампа-Бэй – Баффало
|2 : 6
|23.11
|03:00
|Сент-Луис – Эдмонтон
|5 : 4 Б
|23.11
|03:00
|Даллас – Питтсбург
|1 : 0
|23.11
|04:00
|Ванкувер – Чикаго
|3 : 6
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