Дубль Братта принес «Нью-Джерси» победу над «Монреалем»

«Нью-Джерси» на своем льду одержал победу над «Монреалем» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.

В составе «дьяволов» шайбы забросили оформивший дубль Йеспер Братт, Ондржей Палат, Йонас Зигенталер и Джейк Хьюз, также отметившийся двумя результативными передачами.

Авторами голов «Канадиенс» стали оформивший дубль Алекс Ньюхук и Брендан Галлахер.

«Нью-Джерси» с 20 очками занимает 2-е место в турнирной таблице Восточной конференции, а «Монреаль» с 10 очками расположился на 15-й строчке Востока.