«Нью-Джерси» по буллитам обыграл «Монреаль», Шарангович реализовал победный бросок

«Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ в серии буллитов обыграл «Монреаль» со счетом 3:2.

В составе «Дэвилз» дубль оформил Джек Хьюз, у «Канадиенс» шайбы забросили Джош Андерсон и Рэм Питлик. Победный буллит реализовал Егор Шарангович.

После этого матча «Нью-Джерси» с 53 очками занимает 13-е место в Восточной конференции, «Монреаль» с очками — на последней строчке.