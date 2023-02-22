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Сегодня, 05:42

«Монреаль» выиграл у «Нью-Джерси». Дадонов набрал одно очко

Евгений Козинов
Корреспондент
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Евгений Дадонов и Джастин Баррон.
Фото USA Today Sports

«Монреаль» на выезде обыграл «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

Российский нападающий «Канадиенс» Евгений Дадонов сыграл 16 минут 26 секунд и отметился голевой передачей.

«Монреаль» набрал 52 очка и идет на 15-м месте в Восточной конференции. «Нью-Джерси» располагается на 3-й строчке (79 очков).

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нью-Джерси» — «Монреаль» — 2:5 (1:1, 0:2, 1:2)

Голы: Бэррон — 3 (Сузуки, Арве-Пинар), 3:54 — 0:1. Братт — 23 (Хьюз), 13:48 — 1:1. Ковачевич — 2 (Юленен, Мэтисон), 22:29 — 1:2. Сузуки — 18 (Хоффман, Шюнеман), 23:42 — 1:3. Питлик — 4 (Дадонов, Дворак), 45:13 — 1:4. Мерсер — 16 (бол., Вуд, Хьюз), 51:58 — 2:4. Мэтисон — 3 (п.в., Дворак), 56:13 — 2:5.

Вратари: Ванечек (56:03 — 56:13) — Монтембо.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 39 (11+14+14) — 18 (8+4+6).

Наши: — - Дадонов (16.26/0/+2).

22 февраля. Нью-Джерси. Prudential Center. 14854 зрителя.

Евгений Дадонов
Хоккей
НХЛ
ХК Монреаль Канадиенс
ХК Нью-Джерси Дэвилз
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 56 38 18 84
2 Нью-Джерси 57 37 20 79
3 Рейнджерс 57 33 24 75
4 Айлендерс 60 29 31 65
5 Питтсбург 56 27 29 63
6 Вашингтон 59 28 31 62
7 Филадельфия 58 23 35 56
8 Коламбус 57 18 39 41
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 56 43 13 91
2 Торонто 57 34 23 76
3 Тампа-Бэй 56 36 20 75
4 Флорида 60 29 31 64
5 Детройт 56 27 29 62
6 Баффало 54 28 26 60
7 Оттава 56 27 29 58
8 Монреаль 57 24 33 52
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 57 30 27 72
2 Виннипег 57 35 22 71
3 Колорадо 55 31 24 67
4 Миннесота 56 30 26 65
5 Нэшвилл 54 26 28 58
6 Сент-Луис 57 26 31 55
7 Аризона 57 20 37 49
8 Чикаго 55 18 37 41
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 56 34 22 72
2 Лос-Анджелес 57 32 25 71
3 Сиэтл 57 32 25 70
4 Эдмонтон 57 30 27 68
5 Калгари 57 26 31 63
6 Ванкувер 56 22 34 48
7 Сан-Хосе 58 18 40 47
8 Анахайм 58 17 41 41
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22.02 03:00
Баффало – Торонто
 3 : 6
22.02 03:00
Вашингтон – Детройт
 1 : 3
22.02 03:00
Каролина – Сент-Луис
 4 : 1
22.02 03:00
Нью-Джерси – Монреаль
 2 : 5
22.02 03:00
Тампа-Бэй – Анахайм
 6 : 1
22.02 04:00
Миннесота – Лос-Анджелес
 - : -
22.02 04:00
Нэшвилл – Ванкувер
 - : -
22.02 04:30
Чикаго – Вегас
 - : -
22.02 05:00
Эдмонтон – Филадельфия
 - : -
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Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 56 80
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

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Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 56 41
Микко Рантанен

Микко Рантанен

Колорадо

 55 36
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Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 36 1.88
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

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