«Монреаль» выиграл у «Нью-Джерси». Дадонов набрал одно очко

«Монреаль» на выезде обыграл «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

Российский нападающий «Канадиенс» Евгений Дадонов сыграл 16 минут 26 секунд и отметился голевой передачей.

«Монреаль» набрал 52 очка и идет на 15-м месте в Восточной конференции. «Нью-Джерси» располагается на 3-й строчке (79 очков).

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нью-Джерси» — «Монреаль» — 2:5 (1:1, 0:2, 1:2)

Голы: Бэррон — 3 (Сузуки, Арве-Пинар), 3:54 — 0:1. Братт — 23 (Хьюз), 13:48 — 1:1. Ковачевич — 2 (Юленен, Мэтисон), 22:29 — 1:2. Сузуки — 18 (Хоффман, Шюнеман), 23:42 — 1:3. Питлик — 4 (Дадонов, Дворак), 45:13 — 1:4. Мерсер — 16 (бол., Вуд, Хьюз), 51:58 — 2:4. Мэтисон — 3 (п.в., Дворак), 56:13 — 2:5.

Вратари: Ванечек (56:03 — 56:13) — Монтембо.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 39 (11+14+14) — 18 (8+4+6).

Наши: — - Дадонов (16.26/0/+2).

22 февраля. Нью-Джерси. Prudential Center. 14854 зрителя.