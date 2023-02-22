«Монреаль» выиграл у «Нью-Джерси». Дадонов набрал одно очко
«Монреаль» на выезде обыграл «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.
Российский нападающий «Канадиенс» Евгений Дадонов сыграл 16 минут 26 секунд и отметился голевой передачей.
«Монреаль» набрал 52 очка и идет на 15-м месте в Восточной конференции. «Нью-Джерси» располагается на 3-й строчке (79 очков).
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Нью-Джерси» — «Монреаль» — 2:5 (1:1, 0:2, 1:2)
Голы: Бэррон — 3 (Сузуки, Арве-Пинар), 3:54 — 0:1. Братт — 23 (Хьюз), 13:48 — 1:1. Ковачевич — 2 (Юленен, Мэтисон), 22:29 — 1:2. Сузуки — 18 (Хоффман, Шюнеман), 23:42 — 1:3. Питлик — 4 (Дадонов, Дворак), 45:13 — 1:4. Мерсер — 16 (бол., Вуд, Хьюз), 51:58 — 2:4. Мэтисон — 3 (п.в., Дворак), 56:13 — 2:5.
Вратари: Ванечек (56:03 — 56:13) — Монтембо.
Штраф: 4 — 6.
Броски: 39 (11+14+14) — 18 (8+4+6).
Наши: — - Дадонов (16.26/0/+2).
22 февраля. Нью-Джерси. Prudential Center. 14854 зрителя.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|56
|38
|18
|84
|2
|Нью-Джерси
|57
|37
|20
|79
|3
|Рейнджерс
|57
|33
|24
|75
|4
|Айлендерс
|60
|29
|31
|65
|5
|Питтсбург
|56
|27
|29
|63
|6
|Вашингтон
|59
|28
|31
|62
|7
|Филадельфия
|58
|23
|35
|56
|8
|Коламбус
|57
|18
|39
|41
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|56
|43
|13
|91
|2
|Торонто
|57
|34
|23
|76
|3
|Тампа-Бэй
|56
|36
|20
|75
|4
|Флорида
|60
|29
|31
|64
|5
|Детройт
|56
|27
|29
|62
|6
|Баффало
|54
|28
|26
|60
|7
|Оттава
|56
|27
|29
|58
|8
|Монреаль
|57
|24
|33
|52
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|57
|30
|27
|72
|2
|Виннипег
|57
|35
|22
|71
|3
|Колорадо
|55
|31
|24
|67
|4
|Миннесота
|56
|30
|26
|65
|5
|Нэшвилл
|54
|26
|28
|58
|6
|Сент-Луис
|57
|26
|31
|55
|7
|Аризона
|57
|20
|37
|49
|8
|Чикаго
|55
|18
|37
|41
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|56
|34
|22
|72
|2
|Лос-Анджелес
|57
|32
|25
|71
|3
|Сиэтл
|57
|32
|25
|70
|4
|Эдмонтон
|57
|30
|27
|68
|5
|Калгари
|57
|26
|31
|63
|6
|Ванкувер
|56
|22
|34
|48
|7
|Сан-Хосе
|58
|18
|40
|47
|8
|Анахайм
|58
|17
|41
|41
|22.02
|03:00
|
Баффало – Торонто
|3 : 6
|22.02
|03:00
|
Вашингтон – Детройт
|1 : 3
|22.02
|03:00
|
Каролина – Сент-Луис
|4 : 1
|22.02
|03:00
|
Нью-Джерси – Монреаль
|2 : 5
|22.02
|03:00
|
Тампа-Бэй – Анахайм
|6 : 1
|22.02
|04:00
|
Миннесота – Лос-Анджелес
|- : -
|22.02
|04:00
|
Нэшвилл – Ванкувер
|- : -
|22.02
|04:30
|
Чикаго – Вегас
|- : -
|22.02
|05:00
|
Эдмонтон – Филадельфия
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|57
|102
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|55
|82
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|56
|80
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|57
|42
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|56
|41
|
|
Микко Рантанен
Колорадо
|55
|36
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|36
|1.88
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|25
|2.15
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|42
|2.20