1 апреля, 04:49

«Нью-Джерси» по буллитам обыграл «Миннесоту»

Сергей Разин
корреспондент

«Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ в серии буллитов обыграл «Миннесоту» со счетом 3:2.

В составе «Дэвилз» отличились Люк Хьюз, Нико Хишер и Йеспер Братт, реализовавший победный буллит. У «Уайлд» шайбы забросили Винс Хиностроза и Мэттью Болди.

После этого матча «Нью-Джерси» с 87 очками занимает шестое место в Восточной конференции, «Миннесота» с 88 очками — на седьмой строчке «Запада».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нью-Джерси» — «Миннесота» — 3:2 Б (1:0, 0:0, 1:2, 0:0, 1:0)

Голы: Л. Хьюз — 7 (Пеши, Даулинг), 12:30 — 1:0. Хиностроза — 5 (Миддлтон, Меррилл), 42:57 — 1:1. Хишир — 34 (Ноесен, Л. Хьюз), 49:12 — 2:1. Болди — 25 (Фолиньо), 57:52 — 2:2.

Победный буллит: Коттер.

Вратари: Маркстрем — Густавссон.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 28 (10+12+5+1) — 29 (7+9+10+3).

Наши: — - Тренин (9.26/1/-1).

1 апреля. Нью-Джерси. Prudential Center.

НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
ХК Нью-Джерси Дэвилз
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 2 2 0 4
2 Вашингтон 3 2 1 4
3 Нью-Джерси 3 2 1 4
4 Питтсбург 3 2 1 4
5 Рейнджерс 4 2 2 4
6 Филадельфия 3 1 2 3
7 Коламбус 3 1 2 2
8 Айлендерс 3 0 3 0
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 4 3 1 6
2 Бостон 4 3 1 6
3 Монреаль 3 2 1 4
4 Детройт 3 2 1 4
5 Оттава 3 1 2 2
6 Торонто 3 1 2 2
7 Тампа-Бэй 3 1 2 2
8 Баффало 3 0 3 0
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 4 3 1 7
2 Нэшвилл 3 2 1 5
3 Даллас 2 2 0 4
4 Виннипег Джетс 3 2 1 4
5 Сент-Луис 3 2 1 4
6 Миннесота 3 2 1 4
7 Чикаго 4 1 3 3
8 Юта 3 1 2 2
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Сиэтл 2 2 0 4
2 Вегас 3 1 2 4
3 Эдмонтон 2 1 1 3
4 Лос-Анджелес 4 1 3 3
5 Анахайм 2 1 1 2
6 Сан-Хосе 2 0 2 2
7 Ванкувер 3 1 2 2
8 Калгари 3 1 2 2
