«Нью-Джерси» по буллитам обыграл «Миннесоту»
«Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ в серии буллитов обыграл «Миннесоту» со счетом 3:2.
В составе «Дэвилз» отличились Люк Хьюз, Нико Хишер и Йеспер Братт, реализовавший победный буллит. У «Уайлд» шайбы забросили Винс Хиностроза и Мэттью Болди.
После этого матча «Нью-Джерси» с 87 очками занимает шестое место в Восточной конференции, «Миннесота» с 88 очками — на седьмой строчке «Запада».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Нью-Джерси» — «Миннесота» — 3:2 Б (1:0, 0:0, 1:2, 0:0, 1:0)
Голы: Л. Хьюз — 7 (Пеши, Даулинг), 12:30 — 1:0. Хиностроза — 5 (Миддлтон, Меррилл), 42:57 — 1:1. Хишир — 34 (Ноесен, Л. Хьюз), 49:12 — 2:1. Болди — 25 (Фолиньо), 57:52 — 2:2.
Победный буллит: Коттер.
Вратари: Маркстрем — Густавссон.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 28 (10+12+5+1) — 29 (7+9+10+3).
Наши: — - Тренин (9.26/1/-1).
1 апреля. Нью-Джерси. Prudential Center.
