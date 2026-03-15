«Нью-Джерси» выиграл у «Лос-Анджелеса» в матче с 10 голами, у Панарина шайба и две результативные передачи

«Нью-Джерси» победил «Лос-Анджелес» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:4.

У хозяев заброшенными шайбами отметились Коди Гласс, Нико Хишир (дубль), Джек Хьюз, Тимо Майер и российский нападающий Арсений Грицюк, у которого также результативный пас. В сезоне-2025/26 25-летний Грицюк в 62 матчах набрал 29 (12+17) очков.

У гостей забили Анже Копитар (дубль), Тэйлор Уорд и российский форвард Артемий Панарин (также сделал два голевых паса). В сезоне-2025/26 34-летний Панарин в 62 матчах набрал 69 (22+47) очков.

«Лос-Анджелес» (69 очков после 66 матчей) занимает девятое место в таблице Западной конференции. «Нью-Джерси» (68 очков после 66 игр) располагается на 14-м месте.

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