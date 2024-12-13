«Нью-Джерси» победил «Лос-Анджелес»
«Нью-Джерси» выиграл у «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.
«Нью-Джерси» с 41 очком в 32 матчах занимает 2-е место в Восточной конференции. «Лос-Анджелес» идет на 4-й строчке в Западной конференции — 37 очков в 29 играх.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|28
|20
|8
|42
|2
|Нью-Джерси
|31
|18
|13
|39
|3
|Каролина
|28
|18
|10
|37
|4
|Рейнджерс
|28
|15
|13
|31
|5
|Филадельфия
|29
|13
|16
|30
|6
|Айлендерс
|30
|11
|19
|29
|7
|Коламбус
|29
|12
|17
|28
|8
|Питтсбург
|30
|12
|18
|28
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|29
|18
|11
|38
|2
|Торонто
|28
|17
|11
|36
|3
|Бостон
|30
|15
|15
|33
|4
|Тампа-Бэй
|26
|14
|12
|30
|5
|Оттава
|28
|13
|15
|28
|6
|Детройт
|28
|11
|17
|26
|7
|Баффало
|29
|11
|18
|26
|8
|Монреаль
|28
|11
|17
|25
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Миннесота
|28
|19
|9
|42
|2
|Виннипег
|30
|21
|9
|42
|3
|Даллас
|27
|17
|10
|34
|4
|Колорадо
|30
|17
|13
|34
|5
|Сент-Луис
|29
|14
|15
|30
|6
|Юта
|28
|12
|16
|29
|7
|Чикаго
|28
|9
|19
|20
|8
|Нэшвилл
|29
|7
|22
|20
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|28
|18
|10
|39
|2
|Лос-Анджелес
|28
|17
|11
|37
|3
|Эдмонтон
|28
|16
|12
|34
|4
|Ванкувер
|27
|14
|13
|33
|5
|Калгари
|29
|14
|15
|33
|6
|Сиэтл
|30
|14
|16
|30
|7
|Сан-Хосе
|31
|10
|21
|25
|8
|Анахайм
|27
|10
|17
|24
Результаты / календарь
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18.12
|13.12
|03:00
|
Торонто – Анахайм
|3 : 2
|13.12
|03:00
|
Нью-Джерси – Лос-Анджелес
|3 : 1
|13.12
|03:00
|
Филадельфия – Детройт
|4 : 1
|13.12
|03:00
|
Коламбус – Вашингтон
|1 : 2 ОТ
|13.12
|03:00
|
Монреаль – Питтсбург
|2 : 9
|13.12
|03:30
|
Айлендерс – Чикаго
|- : -
|13.12
|04:00
|
Виннипег – Вегас
|- : -
|13.12
|04:00
|
Сент-Луис – Сан-Хосе
|- : -
|13.12
|04:00
|
Даллас – Нэшвилл
|- : -
|13.12
|04:30
|
Миннесота – Эдмонтон
|- : -
|13.12
|05:00
|
Калгари – Тампа-Бэй
|- : -
|13.12
|05:00
|
Колорадо – Юта
|- : -
|13.12
|06:00
|
Ванкувер – Флорида
|- : -
|13.12
|06:00
|
Сиэтл – Бостон
|- : -
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