«Нью-Джерси» победил «Лос-Анджелес»

«Нью-Джерси» выиграл у «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.

«Нью-Джерси» с 41 очком в 32 матчах занимает 2-е место в Восточной конференции. «Лос-Анджелес» идет на 4-й строчке в Западной конференции — 37 очков в 29 играх.