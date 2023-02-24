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Сегодня, 05:41

«Нью-Джерси» в овертайме обыграл «Лос-Анджелес». Вратарь Ванечек сделал голевую передачу

Евгений Козинов
Корреспондент
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24 февраля. «Нью-Джерси» — «Лос-Анджелес» — 4:3 ОТ.
Фото USA Today Sports

«Нью-Джерси» переиграл «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ. Для «Кингз» это второе поражение подряд.

Голкипер «Дэвилз» Витек Ванечек отметился голевой передачей.

«Нью-Джерси» набрал 81 очко и идет на 3-м месте в Восточной конференции. «Лос-Анджелес» располагается на 4-й строчке в Западной конференции — 72 очка.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нью-Джерси» — «Лос-Анджелес» — 4:3 ОТ (0:2, 1:0, 2:1, 1:0)

Голы: Копитар — 20 (Дурзи, Кемпе), 7:24 — 0:1. Арвидссон — 17 (Фиала, Андерсон), 11:35 — 0:2. Татар — 13 (Мерсер), 36:44 — 1:2. Мерсер — 17 (Татар, Бол), 42:23 — 2:2. Дурзи — 7 (Копитар, Фиала), 55:41 — 2:3. Хишир — 24 (Хьюз, Хэмилтон), 59:21 — 3:3. Мерсер — 18 (Хэмилтон, Ванечек), 62:30 — 4:3.

Вратари: Ванечек — Копли.

Штраф: 2 — 8.

Броски: 32 (7+12+8+5) — 22 (9+6+7+0).

24 февраля. Нью-Джерси. Prudential Center. 15397 зрителей.

Хоккей
НХЛ
ХК Лос-Анджелес Кингз
ХК Нью-Джерси Дэвилз
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 56 38 18 84
2 Нью-Джерси 57 37 20 79
3 Рейнджерс 57 33 24 75
4 Айлендерс 61 30 31 67
5 Питтсбург 56 27 29 63
6 Вашингтон 60 28 32 62
7 Филадельфия 59 23 36 56
8 Коламбус 58 18 39 42
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 56 43 13 91
2 Торонто 58 35 23 78
3 Тампа-Бэй 56 36 20 75
4 Флорида 60 29 31 64
5 Детройт 56 27 29 62
6 Баффало 55 28 27 60
7 Оттава 56 27 29 58
8 Монреаль 57 24 33 52
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 58 30 28 72
2 Виннипег 58 35 23 71
3 Миннесота 58 31 26 68
4 Колорадо 55 31 24 67
5 Нэшвилл 55 27 28 60
6 Сент-Луис 57 26 31 55
7 Аризона 58 20 38 49
8 Чикаго 57 20 37 45
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 57 34 23 73
2 Лос-Анджелес 58 32 26 71
3 Сиэтл 57 32 25 70
4 Эдмонтон 58 31 27 70
5 Калгари 58 27 31 65
6 Ванкувер 57 22 35 49
7 Сан-Хосе 58 18 40 47
8 Анахайм 59 18 41 43
Результаты / календарь
14.02
15.02
16.02
17.02
18.02
19.02
20.02
21.02
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24.02
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26.02
27.02
28.02
1.03
24.02 03:00
Вашингтон – Анахайм
 2 : 4
24.02 03:00
Коламбус – Миннесота
 0 : 2
24.02 03:00
Нью-Джерси – Лос-Анджелес
 4 : 3 ОТ
24.02 03:00
Питтсбург – Эдмонтон
 2 : 7
24.02 03:00
Тампа-Бэй – Баффало
 5 : 6 ОТ
24.02 03:00
Детройт – Рейнджерс
4 : 1
24.02 04:00
Сент-Луис – Ванкувер
 - : -
24.02 05:00
Вегас – Калгари
 - : -
24.02 06:00
Сиэтл – Бостон
 - : -
24.02 06:30
Сан-Хосе – Нэшвилл
 - : -
Все результаты / календарь
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Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 58 105
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 56 85
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 56 80
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 58 44
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 56 41
Микко Рантанен

Микко Рантанен

Колорадо

 55 36
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 36 1.88
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 26 2.07
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

 23 2.21
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