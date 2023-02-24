«Нью-Джерси» в овертайме обыграл «Лос-Анджелес». Вратарь Ванечек сделал голевую передачу
«Нью-Джерси» переиграл «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ. Для «Кингз» это второе поражение подряд.
Голкипер «Дэвилз» Витек Ванечек отметился голевой передачей.
«Нью-Джерси» набрал 81 очко и идет на 3-м месте в Восточной конференции. «Лос-Анджелес» располагается на 4-й строчке в Западной конференции — 72 очка.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Нью-Джерси» — «Лос-Анджелес» — 4:3 ОТ (0:2, 1:0, 2:1, 1:0)
Голы: Копитар — 20 (Дурзи, Кемпе), 7:24 — 0:1. Арвидссон — 17 (Фиала, Андерсон), 11:35 — 0:2. Татар — 13 (Мерсер), 36:44 — 1:2. Мерсер — 17 (Татар, Бол), 42:23 — 2:2. Дурзи — 7 (Копитар, Фиала), 55:41 — 2:3. Хишир — 24 (Хьюз, Хэмилтон), 59:21 — 3:3. Мерсер — 18 (Хэмилтон, Ванечек), 62:30 — 4:3.
Вратари: Ванечек — Копли.
Штраф: 2 — 8.
Броски: 32 (7+12+8+5) — 22 (9+6+7+0).
24 февраля. Нью-Джерси. Prudential Center. 15397 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|56
|38
|18
|84
|2
|Нью-Джерси
|57
|37
|20
|79
|3
|Рейнджерс
|57
|33
|24
|75
|4
|Айлендерс
|61
|30
|31
|67
|5
|Питтсбург
|56
|27
|29
|63
|6
|Вашингтон
|60
|28
|32
|62
|7
|Филадельфия
|59
|23
|36
|56
|8
|Коламбус
|58
|18
|39
|42
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|56
|43
|13
|91
|2
|Торонто
|58
|35
|23
|78
|3
|Тампа-Бэй
|56
|36
|20
|75
|4
|Флорида
|60
|29
|31
|64
|5
|Детройт
|56
|27
|29
|62
|6
|Баффало
|55
|28
|27
|60
|7
|Оттава
|56
|27
|29
|58
|8
|Монреаль
|57
|24
|33
|52
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|58
|30
|28
|72
|2
|Виннипег
|58
|35
|23
|71
|3
|Миннесота
|58
|31
|26
|68
|4
|Колорадо
|55
|31
|24
|67
|5
|Нэшвилл
|55
|27
|28
|60
|6
|Сент-Луис
|57
|26
|31
|55
|7
|Аризона
|58
|20
|38
|49
|8
|Чикаго
|57
|20
|37
|45
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|57
|34
|23
|73
|2
|Лос-Анджелес
|58
|32
|26
|71
|3
|Сиэтл
|57
|32
|25
|70
|4
|Эдмонтон
|58
|31
|27
|70
|5
|Калгари
|58
|27
|31
|65
|6
|Ванкувер
|57
|22
|35
|49
|7
|Сан-Хосе
|58
|18
|40
|47
|8
|Анахайм
|59
|18
|41
|43
|24.02
|03:00
|
Вашингтон – Анахайм
|2 : 4
|24.02
|03:00
|
Коламбус – Миннесота
|0 : 2
|24.02
|03:00
|
Нью-Джерси – Лос-Анджелес
|4 : 3 ОТ
|24.02
|03:00
|
Питтсбург – Эдмонтон
|2 : 7
|24.02
|03:00
|
Тампа-Бэй – Баффало
|5 : 6 ОТ
|24.02
|03:00
|
Детройт – Рейнджерс
|4 : 1
|24.02
|04:00
|
Сент-Луис – Ванкувер
|- : -
|24.02
|05:00
|
Вегас – Калгари
|- : -
|24.02
|06:00
|
Сиэтл – Бостон
|- : -
|24.02
|06:30
|
Сан-Хосе – Нэшвилл
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|58
|105
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|56
|85
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|56
|80
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|58
|44
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|56
|41
|
|
Микко Рантанен
Колорадо
|55
|36
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|36
|1.88
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|26
|2.07
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|23
|2.21