«Нью-Джерси» в овертайме обыграл «Лос-Анджелес». Вратарь Ванечек сделал голевую передачу

«Нью-Джерси» переиграл «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ. Для «Кингз» это второе поражение подряд.

Голкипер «Дэвилз» Витек Ванечек отметился голевой передачей.

«Нью-Джерси» набрал 81 очко и идет на 3-м месте в Восточной конференции. «Лос-Анджелес» располагается на 4-й строчке в Западной конференции — 72 очка.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нью-Джерси» — «Лос-Анджелес» — 4:3 ОТ (0:2, 1:0, 2:1, 1:0)

Голы: Копитар — 20 (Дурзи, Кемпе), 7:24 — 0:1. Арвидссон — 17 (Фиала, Андерсон), 11:35 — 0:2. Татар — 13 (Мерсер), 36:44 — 1:2. Мерсер — 17 (Татар, Бол), 42:23 — 2:2. Дурзи — 7 (Копитар, Фиала), 55:41 — 2:3. Хишир — 24 (Хьюз, Хэмилтон), 59:21 — 3:3. Мерсер — 18 (Хэмилтон, Ванечек), 62:30 — 4:3.

Вратари: Ванечек — Копли.

Штраф: 2 — 8.

Броски: 32 (7+12+8+5) — 22 (9+6+7+0).

24 февраля. Нью-Джерси. Prudential Center. 15397 зрителей.