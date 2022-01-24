«Лос-Анджелес» обыграл «Нью-Джерси» и прервал серию из трех поражений

«Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Нью-Джерси» со счетом 3:2.

В составе «Кингз» отличились Алекс Иафалло, Виктор Арвидсон и Карл Грундстрем, у «Дэвилз» дубль на счету Йеспера Братта.

После этого матча «Лос-Анджелес» с 47 очками занимает шестое место в Западной конференции, «Нью-Джерси» с 35 очками — на 11-й строчке.