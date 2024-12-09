«Нью-Джерси» — «Колорадо»: видеообзор матча НХЛ

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«Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Нью-Джерси» со счетом 4:0.

Отличились Росс Колтон, Логан О'Коннор, Арттури Лехконен и Паркер Келли, Валерий Ничушкин отметился результативной передачей.