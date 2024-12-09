«Колорадо» разгромил «Нью-Джерси», у Ничушкина результативная передача

«Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Нью-Джерси» со счетом 4:0.

Отличились Росс Колтон, Логан О'Коннор, Арттури Лехконен и Паркер Келли, Валерий Ничушкин отметился результативной передачей.

После этого матча «Колорадо» с 32 очками занимает восьмое место в Западной конференции, «Нью-Джерси» с 38 очками — на второй строчке «Востока».