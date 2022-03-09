«Нью-Джерси» обыграл «Колорадо». Ничушкин не набрал очков
«Нью-Джерси» переиграл «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3. «Дэвилз» одержали вторую победу кряду.
Российский нападающий «Эвеланш» Валерий Ничушкин провел на льду около 14 минут и отметился тремя бросками по воротам соперника.
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«Нью-Джерси» — «Колорадо» — 5:3 (0:2, 3:1, 2:0)
Голы: Маккиннон — 19 (бол., Ландескуг, Рантанен), 9:04 — 0:1. Рантанен — 26 (бол., Маккиннон, Макар), 14:27 — 0:2. Макар — 21 (Тэйвз, Маккиннон), 25:52 — 0:3. Татар — 10 (Зигенталер, Братт), 29:20 — 1:3. Смит — 3 (Хьюз, Шарангович), 32:18 — 2:3. Сиверсон — 8 (бол., Братт, Заха), 37:21 — 3:3. Бастиан — 10 (бол., Хьюз, Братт), 53:04 — 4:3. Шарангович — 14 (мен., п.в., Мерсер), 58:19 — 5:3.
Вратари: Доус — Кемпер (57:32 — 58:19, 58:40 — 59:56).
Штраф: 8 — 8.
Броски: 43 (14+18+11) — 26 (8+8+10).
Наши: — - Ничушкин (13.58/3/0).
9 марта. Нью-Джерси. Prudential Center.
|Столичный дивизион
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|В
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|1
|Каролина
|56
|39
|17
|83
|2
|Рейнджерс
|56
|36
|20
|77
|3
|Питтсбург
|57
|34
|23
|77
|4
|Вашингтон
|57
|30
|27
|69
|5
|Коламбус
|57
|28
|29
|59
|6
|Айлендерс
|53
|21
|32
|50
|7
|Нью-Джерси
|56
|20
|36
|45
|8
|Филадельфия
|55
|17
|38
|44
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|56
|38
|18
|81
|2
|Тампа-Бэй
|55
|37
|18
|80
|3
|Торонто
|56
|36
|20
|76
|4
|Бостон
|57
|34
|23
|73
|5
|Детройт
|56
|24
|32
|54
|6
|Баффало
|58
|18
|40
|44
|7
|Оттава
|55
|19
|36
|43
|8
|Монреаль
|56
|15
|41
|37
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|57
|41
|16
|87
|2
|Сент-Луис
|55
|32
|23
|71
|3
|Миннесота
|54
|32
|22
|67
|4
|Даллас
|55
|32
|23
|67
|5
|Нэшвилл
|55
|31
|24
|66
|6
|Виннипег
|56
|24
|32
|58
|7
|Чикаго
|57
|20
|37
|48
|8
|Аризона
|55
|16
|39
|36
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|55
|34
|21
|75
|2
|Лос-Анджелес
|58
|32
|26
|71
|3
|Вегас
|57
|32
|25
|68
|4
|Эдмонтон
|57
|30
|27
|64
|5
|Анахайм
|58
|27
|31
|63
|6
|Ванкувер
|57
|28
|29
|62
|7
|Сан-Хосе
|56
|24
|32
|55
|8
|Сиэтл
|58
|17
|41
|39
|9.03
|03:00
|
Нью-Джерси – Колорадо
|5 : 3
|9.03
|03:00
|
Питтсбург – Флорида
|- : -
|9.03
|03:00
|
Филадельфия – Вегас
|- : -
|9.03
|03:30
|
Детройт – Аризона
|- : -
|9.03
|03:30
|
Торонто – Сиэтл
|- : -
|9.03
|04:00
|
Виннипег – Тампа-Бэй
|- : -
|9.03
|04:00
|
Миннесота – Рейнджерс
|- : -
|9.03
|04:00
|
Нэшвилл – Даллас
|- : -
|9.03
|04:00
|
Сент-Луис – Оттава
|- : -
|9.03
|04:30
|
Чикаго – Анахайм
|- : -
|9.03
|05:00
|
Калгари – Вашингтон
|- : -
|И
|О
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|57
|79
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|56
|79
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|56
|77
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|53
|40
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|57
|38
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|56
|38
|И
|КН
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|37
|1.93
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|26
|2.02
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|44
|2.11