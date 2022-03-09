«Нью-Джерси» обыграл «Колорадо». Ничушкин не набрал очков

«Нью-Джерси» переиграл «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3. «Дэвилз» одержали вторую победу кряду.

Российский нападающий «Эвеланш» Валерий Ничушкин провел на льду около 14 минут и отметился тремя бросками по воротам соперника.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нью-Джерси» — «Колорадо» — 5:3 (0:2, 3:1, 2:0)

Голы: Маккиннон — 19 (бол., Ландескуг, Рантанен), 9:04 — 0:1. Рантанен — 26 (бол., Маккиннон, Макар), 14:27 — 0:2. Макар — 21 (Тэйвз, Маккиннон), 25:52 — 0:3. Татар — 10 (Зигенталер, Братт), 29:20 — 1:3. Смит — 3 (Хьюз, Шарангович), 32:18 — 2:3. Сиверсон — 8 (бол., Братт, Заха), 37:21 — 3:3. Бастиан — 10 (бол., Хьюз, Братт), 53:04 — 4:3. Шарангович — 14 (мен., п.в., Мерсер), 58:19 — 5:3.

Вратари: Доус — Кемпер (57:32 — 58:19, 58:40 — 59:56).

Штраф: 8 — 8.

Броски: 43 (14+18+11) — 26 (8+8+10).

Наши: — - Ничушкин (13.58/3/0).

9 марта. Нью-Джерси. Prudential Center.