«Коламбус» потерпел поражение от «Нью-Джерси», Марченко забил один гол
«Нью-Джерси» переиграл «Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.
Российский нападающий «Бою Джэкетс» Кирилл Марченко забил один гол. Теперь у него 62 (25+37) очка в 61 игре.
«Нью-Джерси» набрал 76 очков в 66 матчах и занимает 6-е место в Восточной конференции. «Коламбус» с 70 очками в 64 играх идет на 8-й строчке.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Нью-Джерси» — «Коламбус» — 5:3 (3:0, 1:2, 1:1)
Голы: Хишир — 27 (бол., Братт, Л. Хьюз), 6:37 — 1:0. Коттер — 14, 10:49 — 2:0. Братт — 18 (Гласс), 18:51 — 3:0. Оливье — 14 (Матейчук, К. Джонсон), 23:30 — 3:1. Марченко — 25 (Фантилли, Веренски), 27:16 — 3:2. Майер — 18 (Ноесен, Дюмулин), 36:49 — 4:2. Л. Хьюз — 6 (Гласс, Братт), 40:26 — 5:2. Оливье — 15 (Дженнер), 50:29 — 5:3.
Вратари: Маркстрем — Мерзликинс.
Штраф: 6 — 10.
Броски: 28 (11+11+6) — 20 (6+8+6).
Наши: — - Воронков (17.08/1/+1), Марченко (17.22/2/0), Проворов (23.39/1/0), Чинахов (12.35/1/-1).
12 марта. Нью-Джерси. Prudential Center. 15 630 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|39
|24
|15
|51
|2
|Айлендерс
|40
|22
|18
|48
|3
|Филадельфия
|38
|20
|18
|47
|4
|Вашингтон
|40
|21
|19
|47
|5
|Питтсбург
|38
|17
|21
|43
|6
|Рейнджерс
|42
|19
|23
|43
|7
|Нью-Джерси
|39
|20
|19
|42
|8
|Коламбус
|38
|17
|21
|40
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Тампа-Бэй
|39
|23
|16
|49
|2
|Детройт
|40
|23
|17
|49
|3
|Монреаль
|39
|21
|18
|48
|4
|Флорида
|39
|21
|18
|45
|5
|Баффало
|38
|20
|18
|44
|6
|Торонто
|39
|18
|21
|42
|7
|Бостон
|40
|20
|20
|42
|8
|Оттава
|38
|18
|20
|41
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|38
|29
|9
|65
|2
|Даллас
|39
|25
|14
|57
|3
|Миннесота
|41
|24
|17
|55
|4
|Нэшвилл
|39
|18
|21
|40
|5
|Юта
|40
|18
|22
|39
|6
|Сент-Луис
|40
|15
|25
|38
|7
|Чикаго
|39
|14
|25
|35
|8
|Виннипег
|37
|15
|22
|34
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|40
|20
|20
|46
|2
|Вегас
|38
|17
|21
|45
|3
|Анахайм
|40
|21
|19
|45
|4
|Сан-Хосе
|40
|20
|20
|43
|5
|Лос-Анджелес
|38
|16
|22
|41
|6
|Сиэтл
|37
|16
|21
|39
|7
|Калгари
|39
|17
|22
|38
|8
|Ванкувер
|39
|16
|23
|35
|1.01
|00:05
|Сан-Хосе – Миннесота
|4 : 3 Б
|1.01
|00:05
|Анахайм – Тампа-Бэй
|3 : 4 ОТ
|1.01
|02:30
|Детройт – Виннипег
|- : -
|1.01
|03:00
|Коламбус – Нью-Джерси
|- : -
|1.01
|04:00
|Даллас – Баффало
|- : -
|1.01
|05:00
|Колорадо – Сент-Луис
|- : -
|1.01
|05:30
|Эдмонтон – Бостон
|- : -
|1.01
|05:30
|Калгари – Филадельфия
|- : -
|1.01
|21:00
|Оттава – Вашингтон
|- : -
|1.01
|23:00
|Айлендерс – Юта
|- : -