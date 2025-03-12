«Коламбус» потерпел поражение от «Нью-Джерси», Марченко забил один гол

«Нью-Джерси» переиграл «Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.

Российский нападающий «Бою Джэкетс» Кирилл Марченко забил один гол. Теперь у него 62 (25+37) очка в 61 игре.

«Нью-Джерси» набрал 76 очков в 66 матчах и занимает 6-е место в Восточной конференции. «Коламбус» с 70 очками в 64 играх идет на 8-й строчке.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Нью-Джерси» — «Коламбус» — 5:3 (3:0, 1:2, 1:1)

Голы: Хишир — 27 (бол., Братт, Л. Хьюз), 6:37 — 1:0. Коттер — 14, 10:49 — 2:0. Братт — 18 (Гласс), 18:51 — 3:0. Оливье — 14 (Матейчук, К. Джонсон), 23:30 — 3:1. Марченко — 25 (Фантилли, Веренски), 27:16 — 3:2. Майер — 18 (Ноесен, Дюмулин), 36:49 — 4:2. Л. Хьюз — 6 (Гласс, Братт), 40:26 — 5:2. Оливье — 15 (Дженнер), 50:29 — 5:3.

Вратари: Маркстрем — Мерзликинс.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 28 (11+11+6) — 20 (6+8+6).

Наши: — - Воронков (17.08/1/+1), Марченко (17.22/2/0), Проворов (23.39/1/0), Чинахов (12.35/1/-1).

12 марта. Нью-Джерси. Prudential Center. 15 630 зрителей.