12 марта 2025, 04:51

«Коламбус» потерпел поражение от «Нью-Джерси», Марченко забил один гол

Евгений Козинов
Корреспондент
Кирилл Марченко после гола.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Нью-Джерси» переиграл «Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.

Российский нападающий «Бою Джэкетс» Кирилл Марченко забил один гол. Теперь у него 62 (25+37) очка в 61 игре.

«Нью-Джерси» набрал 76 очков в 66 матчах и занимает 6-е место в Восточной конференции. «Коламбус» с 70 очками в 64 играх идет на 8-й строчке.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Нью-Джерси» — «Коламбус» — 5:3 (3:0, 1:2, 1:1)

Голы: Хишир — 27 (бол., Братт, Л. Хьюз), 6:37 — 1:0. Коттер — 14, 10:49 — 2:0. Братт — 18 (Гласс), 18:51 — 3:0. Оливье — 14 (Матейчук, К. Джонсон), 23:30 — 3:1. Марченко — 25 (Фантилли, Веренски), 27:16 — 3:2. Майер — 18 (Ноесен, Дюмулин), 36:49 — 4:2. Л. Хьюз — 6 (Гласс, Братт), 40:26 — 5:2. Оливье — 15 (Дженнер), 50:29 — 5:3.

Вратари: Маркстрем — Мерзликинс.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 28 (11+11+6) — 20 (6+8+6).

Наши: — - Воронков (17.08/1/+1), Марченко (17.22/2/0), Проворов (23.39/1/0), Чинахов (12.35/1/-1).

12 марта. Нью-Джерси. Prudential Center. 15 630 зрителей.

Кирилл Марченко
Хоккей
НХЛ
ХК Коламбус Блю Джекетс
ХК Нью-Джерси Дэвилз
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Динамо» при Козлове и победная серия «Авангарда»
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Трактор» назначил Корешкова / итоги Кубка Первого канала
«Сиэтл» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Столичный дивизион И В П О
    1 Каролина 39 24 15 51
    2 Айлендерс 40 22 18 48
    3 Филадельфия 38 20 18 47
    4 Вашингтон 40 21 19 47
    5 Питтсбург 38 17 21 43
    6 Рейнджерс 42 19 23 43
    7 Нью-Джерси 39 20 19 42
    8 Коламбус 38 17 21 40
    Атлантический дивизион И В П О
    1 Тампа-Бэй 39 23 16 49
    2 Детройт 40 23 17 49
    3 Монреаль 39 21 18 48
    4 Флорида 39 21 18 45
    5 Баффало 38 20 18 44
    6 Торонто 39 18 21 42
    7 Бостон 40 20 20 42
    8 Оттава 38 18 20 41
    Центральный дивизион И В П О
    1 Колорадо 38 29 9 65
    2 Даллас 39 25 14 57
    3 Миннесота 41 24 17 55
    4 Нэшвилл 39 18 21 40
    5 Юта 40 18 22 39
    6 Сент-Луис 40 15 25 38
    7 Чикаго 39 14 25 35
    8 Виннипег 37 15 22 34
    Тихоокеанский дивизион И В П О
    1 Эдмонтон 40 20 20 46
    2 Вегас 38 17 21 45
    3 Анахайм 40 21 19 45
    4 Сан-Хосе 40 20 20 43
    5 Лос-Анджелес 38 16 22 41
    6 Сиэтл 37 16 21 39
    7 Калгари 39 17 22 38
    8 Ванкувер 39 16 23 35
    Результаты / календарь
    19.12
    20.12
    21.12
    22.12
    23.12
    24.12
    28.12
    29.12
    30.12
    31.12
    1.01
    2.01
    3.01
    4.01
    5.01
    6.01
    1.01 00:05 Сан-Хосе – Миннесота 4 : 3 Б
    1.01 00:05 Анахайм – Тампа-Бэй 3 : 4 ОТ
    1.01 02:30 Детройт – Виннипег - : -
    1.01 03:00 Коламбус – Нью-Джерси - : -
    1.01 04:00 Даллас – Баффало - : -
    1.01 05:00 Колорадо – Сент-Луис - : -
    1.01 05:30 Эдмонтон – Бостон - : -
    1.01 05:30 Калгари – Филадельфия - : -
    1.01 21:00 Оттава – Вашингтон - : -
    1.01 23:00 Айлендерс – Юта - : -
    Все результаты / календарь

