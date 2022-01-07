«Нью-Джерси» обыграл «Коламбус»
06:25
«Нью-Джерси» обыграл «Коламбус» (3:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
В составе победителей голами отметились Томаш Татар, Йеспер Братт и Джек Хьюз.
Хоккей
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Нью-Джерси» — «Коламбус» — 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)
Голы: Татар — 8 (Братт, Хьюз), 0:51 — 1:0. Доми — 8 (Гавриков, Силлинджер), 4:54 — 1:1. Братт — 10 (бол., Хьюз, Бастиан), 41:16 — 2:1. Хьюз — 9 (п.в., Татар, Грэйвс), 58:40 — 3:1.
Вратари: Блэквуд — Корписало (48:54 — 49:26, 58:16 — 58:40, 59:04).
Штраф: 8 — 6.
Броски: 28 (5+12+11) — 32 (18+7+7).
Наши: — - Гавриков (22.08/3/+1), Чинахов (11.06/2/0).
7 января. Нью-Джерси. Prudential Center. 11523 зрителя.
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