«Нью-Джерси» — «Каролина»: видеообзор матча НХЛ

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«Нью-Джерси» одержал победу над «Каролиной» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

За «Дэвилз» шайбы забросили оформивший дубль Йеспер Братт, Стефан Ноэсен и Даги Хэмилтон.

За «Харрикейнз» отличились Джек Рослович и российский нападающий Андрей Свечников.

«Нью-Джерси» набрал 28 очков и занимает 2-е место на «Востоке», «Каролина» лидирует с 28 очками.