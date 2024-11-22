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Сегодня, 07:11

«Нью-Джерси» — «Каролина»: видеообзор матча НХЛ

Даниил Аршавский
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«Нью-Джерси» одержал победу над «Каролиной» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

За «Дэвилз» шайбы забросили оформивший дубль Йеспер Братт, Стефан Ноэсен и Даги Хэмилтон.

За «Харрикейнз» отличились Джек Рослович и российский нападающий Андрей Свечников.

«Нью-Джерси» набрал 28 очков и занимает 2-е место на «Востоке», «Каролина» лидирует с 28 очками.

Хоккей
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Нью-Джерси Дэвилз
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 19 14 5 28
2 Нью-Джерси 22 13 9 28
3 Вашингтон 19 13 6 27
4 Рейнджерс 17 12 5 25
5 Айлендерс 20 7 13 19
6 Коламбус 19 8 11 18
7 Филадельфия 20 8 12 18
8 Питтсбург 21 7 14 18
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 20 12 8 26
2 Флорида 20 12 8 25
3 Тампа-Бэй 18 10 8 22
4 Бостон 21 9 12 21
5 Баффало 19 9 10 19
6 Детройт 19 8 11 18
7 Оттава 19 8 11 17
8 Монреаль 19 7 12 16
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 19 16 3 32
2 Миннесота 18 12 6 27
3 Даллас 18 12 6 24
4 Колорадо 20 11 9 22
5 Сент-Луис 21 9 12 19
6 Юта 19 7 12 17
7 Чикаго 20 7 13 15
8 Нэшвилл 20 6 14 15
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 20 12 8 26
2 Калгари 19 10 9 23
3 Лос-Анджелес 20 10 10 23
4 Эдмонтон 20 10 10 22
5 Ванкувер 18 9 9 21
6 Сиэтл 20 10 10 21
7 Анахайм 18 8 10 18
8 Сан-Хосе 22 6 16 17
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Вашингтон – Колорадо
 1 : 2
22.11 03:00
Оттава – Вегас
 2 : 3
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Нью-Джерси – Каролина
 4 : 2
22.11 03:00
Бостон – Юта
 1 : 0
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Коламбус – Тампа-Бэй
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