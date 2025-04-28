«Нью-Джерси» — «Каролина»: видеообзор матча Кубка Стэнли

«Каролина» в четвертом матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграла на выезде «Нью-Джерси» со счетом 5:2.

Счет в серии 3-1 в пользу «Каролины». Следующий матч пройдет 30 апреля и начнется в 2:30 мск.