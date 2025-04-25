«Нью-Джерси» и «Каролина» встретятся в третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ 26 апреля

«Нью-Джерси» и «Каролина» встретятся в третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ в субботу, 26 апреля. Начало игры в Нью-Джерси (США) на льду «Пруденшал-центра» — в 3.00 по московскому времени.

«Нью-Джерси» — «Каролина»: трансляция матча НХЛ в прямом эфире (видео)

Официальных трансляций НХЛ в России нет. В прямом эфире игры плей-офф НХЛ показывают некоторые тематические сообщества социальной сети «ВКонтакте» и хостинга «VK Видео».

Ключевые события и результат игры «Нью-Джерси» — «Каролина» доступны в матч-центре сайта «СЭ».

Счет в серии — 2-0. «Харрикейнз» выиграли в двух домашних матчах со счетом 4:1 и 3:1.