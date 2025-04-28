Хет-трик Свечникова помог «Каролине» обыграть «Нью-Джерси» и одержать третью победу в серии

«Каролина» в четвертом матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграла на выезде «Нью-Джерси» со счетом 5:2.

В составе «Харрикейнз» хет-трик оформил Андрей Свечников, еще по голу забили Джейкоб Славин и Джордан Мартинук, вратарь Петр Кочетков вышел на 25-й минуте и отразил 14 бросков из 15. У «Дэвилз» шайбы забросили Нико Хишир и Тимо Майер.

Счет в серии 3-1 в пользу «Каролины». Следующий матч пройдет 30 апреля и начнется в 2:30 мск.

НХЛ

Плей-офф

1/4 финала конференции

«Нью-Джерси» — «Каролина» — 2:5 (0:2, 2:1, 0:2)

Голы: Свечников — 2 (Бернс, Блэйк), 0:52 — 0:1. Дж. Слэвин — 1, 9:47 — 0:2. Свечников — 3 (бол., Джарвис, Ахо), 20:42 — 0:3. Хишир — 3 (Палат, Майер), 22:45 — 1:3. Майер — 1, 27:34 — 2:3. Мартинук — 2 (Бернс), 54:14 — 2:4. Свечников — 4 (п.в., Блэйк, Ахо), 56:43 — 2:5.

Вратари: Маркстрем (56:24 — 56:43) — Андерсен (Кочетков, 24:19).

Штраф: 16 — 14.

Броски: 22 (4+11+7) — 29 (8+11+10).

Наши: — - Орлов (22.51/0/+1), Свечников (15.13/6/+2).

27 апреля. Нью-Джерси. Prudential Center. 17054 зрителя.

Счет в серии: 1-3.